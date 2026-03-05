Конкуренція загострюється: поляки хочуть з демпінгом збути на ринку України популярний продукт

Тимчасове зменшення імпорту сиру дало українським виробникам коротку паузу, однак ситуація може швидко змінитися. Уже найближчим часом на ринку очікують нову хвилю постачання європейської продукції.

Поляки хочуть збувати сир в Україні за демпінговими цінами

Короткий період скорочення імпорту сиру дозволив українським виробникам дещо стабілізувати ситуацію, однак уже впродовж наступного місяця на ринку прогнозують нову хвилю поставок європейського продукту. Про це повідомляють аналітики "ІНФАГРО".

За їхніми оцінками, польські постачальники активно розглядають український ринок як напрямок для збуту надлишкової продукції. Щоб швидше реалізувати товар, вони готові застосовувати демпінгову цінову політику.

У таких умовах українським виробникам доведеться переглядати свою цінову стратегію, аби не втратити частину ринку. Державна програма "Купуй українське" з кешбеком може частково підтримати продажі, однак без активної промоції та співпраці з торгівельними мережами її ефект може бути обмеженим. Більшість покупців під час вибору орієнтується передусім на нижчу ціну, тому кешбек не завжди стає вирішальним фактором.

Наразі базові ціни для дистриб'юторів залишаються майже незмінними, тоді як роздрібна вартість продукції значно вища. Через це виробники змушені проводити акції та пропонувати знижки, щоб конкурувати з дешевшим імпортом. Однак не всі компанії можуть постійно підтримувати такі кампанії, що призводить до втрати місця їхньої продукції на полицях магазинів.

Які прогнози для українського ринку сирів?

Експерти прогнозують, що виробництво напівтвердих сирів у найближчий період залишатиметься стабільним або може незначно зрости — багато що залежатиме від обсягів дешевого імпорту. Водночас виробництво сирних продуктів поки утримується на високому рівні, хоча експортні ціни залишаються зниженими.

На зовнішніх ринках ціни на натуральний сир загалом залишаються відносно стабільними, однак для окремих напрямів виробникам доводиться пропонувати додаткові знижки.

Аналітики зазначають, що без перегляду цінової політики та активнішої промоції українським виробникам буде дедалі складніше конкурувати з європейським імпортом.

