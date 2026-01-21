Чому важливо виправляти помилки у Державному земельному кадастрі: як це зробити

Нерідко під час формування відомостей Державного земельного кадастру можуть з'являтися помилки. Водночас їх необхідно швидко виявляти і вчасно виправляти, щоб вони не створювали проблем у випадках, коли необхідні швидкі дії.

Що саме можна назвати помилками у ДЗК?

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру (ДЗК), регламентовано статтею 37 Закону "Про Державний земельний кадастр" та окремими пунктами Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Проте, в реальних умовах ситуація з виправленням виявлених помилок потребує нестандартних рішень. Помилками у Державному земельному кадастрі є:​

технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою щодо визначення характеристик об'єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі;

помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Який механізм виправлення помилок?

Коли з різновидом помилок все більш-менш зрозуміло, то з механізмами їх виправлення питань залишається багато.

Пам'ятайте! У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно з додатком 29 до Порядку органові, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Зверніть увагу! Повідомлення разом із доданими до нього документами, подається заінтересованою особою особисто або надсилається в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Повідомлення про виявлення помилки може бути надіслано також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Як механізми виправлення діють на практиці?

На практиці ж такий механізм реалізувати дуже складно, адже специфіка внесення відомостей до державного земельного кадастру та змін до таких відомостей потребує врегулювання технічної складової.

А для звичайних громадян, запропонований Порядком механізм є взагалі, простою мовою – не реальним.

Єдиним функціонально-налагодженим механізмом виправлення помилок є фактичне повторне проведення землевпорядних робіт під час яких сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі.

Важливо! Також він засвідчує їх кваліфікованим електронним підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 110-2 Порядку, надсилає Державному кадастровому реєстраторові, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі згідно з додатком 30-1 до Порядку.

Як ще можна виправляти помилки?

Однак цей механізм теж не досконалий, адже на сьогодні Національна кадастрова система відповідно до статті 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", наповнюється відомостями виключно:

на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок - у випадках, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу України, при їх формуванні;

на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками;

на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель;

на підставі проєктів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок.

Таким чином, виправлення помилок у відомостях ДЗК іншими способами, окрім повторної розробки документації із землеустрою, у тому числі передбаченими постановою Кабінету Міністрів України №1051, є такими, що фактично суперечить Закону України "Про державний земельний кадастр", а отже не може бути реалізованим.

