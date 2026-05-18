Україна засіяла найменше цукрових буряків в історії: що сталося

Українські аграрії завершили посівну кампанію цукрових буряків, однак цього року площі під культурою скоротилися до історичного мінімуму. Галузь зіткнулася з погодними викликами та складною економічною ситуацією.

Посівна цукрових буряків завершилася з антирекордом

Українські сільгоспвиробники завершили сівбу цукрових буряків на площі 162,1 тисячі гектарів. За даними асоціації "Укрцукор", це на 18% менше, ніж торік.

Такий результат став найнижчим за весь період незалежності України. Скорочення площ свідчить про серйозні труднощі, з якими стикається цукрова галузь.

Попри загальне падіння посівів, найбільші площі під культурою традиційно залишилися у Вінницькій області. Цьогоріч там під цукрові буряки відвели 31,2 тисячі гектарів.

Погода суттєво ускладнила кампанію

Голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська назвала цьогорічну посівну однією з найскладніших за останні роки. За її словами, аграріям довелося працювати в умовах нестабільної та несприятливої погоди.

Погода змусила нас добряче понервувати: приморозки, пилові бурі, пересів близько 5% площ. Та попри всі ці виклики, посівна завершена,

– зазначила Кавушевська.

Через погодні негаразди частину полів довелося пересівати, що додатково збільшило витрати виробників та ускладнило організацію робіт.

У галузі сподіваються на врожай і стабільні ціни

В асоціації наголошують, що нинішній антирекорд не є випадковим. Він став наслідком поєднання внутрішніх та глобальних викликів, які впливають на рентабельність вирощування культури.

Яна Кавушевська зауважила, що скорочення площ є своєрідним відображенням тих складних умов, у яких сьогодні працює українська цукрова промисловість.

Попри песимістичну статистику, учасники ринку зберігають обережний оптимізм. У галузі сподіваються на сприятливішу погоду впродовж сезону, хороший урожай та справедливу цінову кон'юнктуру, яка дозволить виробникам компенсувати понесені ризики та витрати.

В ЄС проти цукру: Україна різко скорочує виробництво та експорт

Крім іншого, на обсяги виробництва цукрового буряка вплинуло й те, що в ЄС обмежують імпорт українського цукру.

Україна скорочує виробництво цукру через обмеження торгівлі та проблеми з експортною логістикою, очікується зниження виробництва на 26,3% у 2025–2026 роках.

Експорт цукру зменшився на 14,2% у 2024–2025 роках, основні ринки збуту – Африка та Близький Схід, очікується подальше падіння до 505 тисяч тонн.

Внутрішнє споживання також знижується. Якщо до повномасштабної війни українці споживали близько 1,1 мільйона тонн цукру на рік, то в сезоні 2025–2026 цей показник може скоротитися до 0,9 мільйона тонн. Головною причиною є зменшення чисельності населення та зміни в структурі попиту.