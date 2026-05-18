Україна засіяла найменше цукрових буряків в історії: що сталося
- Україна завершила посівну кампанію цукрових буряків з історично мінімальними площами, скоротивши їх на 18% порівняно з минулим роком.
- Основними причинами зменшення площ стали нестабільні погодні умови та складна економічна ситуація, що вплинули на рентабельність вирощування культури.
Українські аграрії завершили посівну кампанію цукрових буряків, однак цього року площі під культурою скоротилися до історичного мінімуму. Галузь зіткнулася з погодними викликами та складною економічною ситуацією.
Посівна цукрових буряків завершилася з антирекордом
Українські сільгоспвиробники завершили сівбу цукрових буряків на площі 162,1 тисячі гектарів. За даними асоціації "Укрцукор", це на 18% менше, ніж торік.
Такий результат став найнижчим за весь період незалежності України. Скорочення площ свідчить про серйозні труднощі, з якими стикається цукрова галузь.
Попри загальне падіння посівів, найбільші площі під культурою традиційно залишилися у Вінницькій області. Цьогоріч там під цукрові буряки відвели 31,2 тисячі гектарів.
Погода суттєво ускладнила кампанію
Голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська назвала цьогорічну посівну однією з найскладніших за останні роки. За її словами, аграріям довелося працювати в умовах нестабільної та несприятливої погоди.
Погода змусила нас добряче понервувати: приморозки, пилові бурі, пересів близько 5% площ. Та попри всі ці виклики, посівна завершена,
– зазначила Кавушевська.
Через погодні негаразди частину полів довелося пересівати, що додатково збільшило витрати виробників та ускладнило організацію робіт.
У галузі сподіваються на врожай і стабільні ціни
В асоціації наголошують, що нинішній антирекорд не є випадковим. Він став наслідком поєднання внутрішніх та глобальних викликів, які впливають на рентабельність вирощування культури.
Яна Кавушевська зауважила, що скорочення площ є своєрідним відображенням тих складних умов, у яких сьогодні працює українська цукрова промисловість.
Попри песимістичну статистику, учасники ринку зберігають обережний оптимізм. У галузі сподіваються на сприятливішу погоду впродовж сезону, хороший урожай та справедливу цінову кон'юнктуру, яка дозволить виробникам компенсувати понесені ризики та витрати.
В ЄС проти цукру: Україна різко скорочує виробництво та експорт
Крім іншого, на обсяги виробництва цукрового буряка вплинуло й те, що в ЄС обмежують імпорт українського цукру.
Україна скорочує виробництво цукру через обмеження торгівлі та проблеми з експортною логістикою, очікується зниження виробництва на 26,3% у 2025–2026 роках.
Експорт цукру зменшився на 14,2% у 2024–2025 роках, основні ринки збуту – Африка та Близький Схід, очікується подальше падіння до 505 тисяч тонн.
Внутрішнє споживання також знижується. Якщо до повномасштабної війни українці споживали близько 1,1 мільйона тонн цукру на рік, то в сезоні 2025–2026 цей показник може скоротитися до 0,9 мільйона тонн. Головною причиною є зменшення чисельності населення та зміни в структурі попиту.