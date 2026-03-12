Індія та Туреччина припинили імпорт: постачальники України майже зупинили експорт цього товару

На початку 2026 року експорт однієї з нішевих зернових культур з України різко скоротився. Поставки за кордон за два місяці фактично зупинилися через паузу у закупівлях ключовими імпортерами.

Експорт вівса з України рекордно впав

У перші два місяці 2026 року експорт вівса з України різко скоротився, повідомляє "АПК-Інформ". За даними моніторингу аналітиків ринку, обсяги постачання за кордон зменшилися приблизно на 98%.

Зокрема, у січні на зовнішні ринки відвантажили 506 тонн цієї зернової культури, тоді як у лютому – лише 215 тонн. Основною причиною падіння експорту стало призупинення закупівель з боку ключових країн-імпортерів українського вівса.

Важливо! Йдеться передусім про Туреччину та Індію. У грудні 2025 року їхня частка у загальному експорті цієї культури з України становила відповідно 90,3 відсотка та 4 відсотки.

Попри різке скорочення зовнішніх постачань, ціни на внутрішньому ринку залишаються відносно стабільними.

Зверніть увагу! Протягом 2026 року ціни попиту на овес формуються переважно в раніше встановленому діапазоні – від 8 тисяч 900 до 10 тисяч 500 гривень за тонну на умовах СРТ-порт.

