Жнива ранніх зернових можуть істотно затриматись: що на це впливає

Цьогоріч погодні умови завдали цілої низки неприємних сюрпризів українським аграріям. Це може призвести до істотного зсуву термінів жнив.

Погодні умови вплинули на майбутні жнива

Директор Інституту зернових культур Владислав Черчель розповів, що поєднання посухи та холодів спричинило різкі регіональні контрасти в розвитку посівів зернових, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri.

Читайте також У Литві можуть оголосити надзвичайний стан: до 100% фруктів та ягід знищено

Науковець наголосив, що на Півдні та Сході через сильну посуху й тепловий стрес можливе передчасне завершення вегетації та ранні жнива. Натомість у західних і північних регіонах низькі температури можуть затримати дозрівання, що призведе до пізнього старту збиральної кампанії.

Як зазначається, поточна посівна кампанія проходить за умов найхолоднішого травня за останні два десятиліття: температури були на 4 – 6 градусів Цельсія нижчими за норму, а часті заморозки затримали вегетацію. Водночас південні та східні регіони потерпають від тривалої посухи, що погіршило дефіцит вологи у ґрунті.

Важливо! Українські метеорологи попереджають про наближення хвиль спеки до +40 градусів Цельсія та можливі торнадо, що створює додаткові ризики для ключових культур, таких як кукурудза, соя та соняшник, під час критичних фаз розвитку: "Нестабільна погода в червні буде вирішальною для остаточного графіка жнив".