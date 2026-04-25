Якщо хочете землю скраю поля: як законно обміняти пай у 2026 році
- Обмін земельними ділянками можливий лише між законними власниками з зареєстрованими правами власності та без судових обтяжень.
- Процедура обміну включає перевірку документів, узгодження умов, укладення договору міни у нотаріуса та реєстрацію права власності.
Власники сільськогосподарських ділянок можуть законно обмінювати землю, щоб отримати вигідніше розташування. Однак така угода має свої правила та ризики, які важливо врахувати заздалегідь.
Що таке обмін паю і коли він можливий?
Адвокат Віталій Сокуренко у коментарі 24 Каналу розповів, що перше, що треба зазначити, у побуті словом пай часто називають уже конкретну земельну ділянку, але юридично це не завжди одне й те саме. Якщо у людини вже є сформована земельна ділянка з кадастровим номером і зареєстрованим правом власності, тоді мова йде не про пай взагалі, а про обмін земельної ділянки на земельну ділянку.
Дивіться також Чи можуть забрати не приватизований город у 2026 році в Україні
Обмін земельних ділянок це цивільно-правова угода, за якою власники земельних ділянок передають одна одній у власність свої ділянки на взаємовигідних умовах. Такий обмін є двосторонньою угодою і регулюється нормами Цивільного кодексу України (ЦКУ) та Земельного кодексу України (ЗКУ). Відповідний обмін ділянками регулюється частиною 2 статті 37-1 Земельного кодексу України. Вона прямо каже, що власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть обмінюватися такими земельними ділянками.
На практиці, за словами юриста, це означає, якщо ваша ділянка знаходиться всередині масиву, а ви хочете ділянку скраю, треба знайти власника крайової ділянки, який готовий на обмін, погодити умови та оформити цивільно-правовий договір міни. Обмін можливий лише між особами, які є законними власниками земельних ділянок. Якщо ділянка знаходиться в оренді, обмін неможливий без згоди орендодавця.
Важливо! Перед укладенням угоди права власності на земельні ділянки повинні бути зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також важливо дотримання законодавчих обмежень. Наприклад, не можна обмінювати ділянки, які знаходяться під арештом або є предметом судових спорів.
Як відбувається процедура обміну земель?
Віталій Сокуренко зазначає, що процедура обміну включає кілька ключових етапів. Спочатку перевіряються документи на обидві ділянки: право власності, кадастрові номери, витяги, наявність оренди та обтяжень. Потім узгоджується сам обмін: чи є доплата, хто несе витрати на нотаріуса, оцінку, витяги, реєстрацію. Далі укладається договір міни у нотаріуса, після чого реєструється перехід права власності в Державному реєстрі речових прав. Якщо у процесі виявляється, що по межах є проблема, спершу доведеться владнати кадастрову частину через землевпорядну документацію.
Переваги та ризики таких обмінів земельними ділянками:
Плюс в тому, що власник має можливість отримати ділянку в зручнішому місці або з кращими характеристиками, а також відсутність необхідності у великих фінансових витратах, як при купівлі нової ділянки.
Мінусом можуть стати можливі юридичні проблеми, пов’язані з неправильною підготовкою документів, або ризик оскарження угоди, якщо одна зі сторін не виконала всіх умов законодавства.
Зверніть увагу! Обмін земельних ділянок в Україні є цілком законною процедурою, яка дозволяє громадянам ефективніше розпоряджатися своїм майном. Проте, зазначає юрист, успішне здійснення такої угоди залежить від правильного дотримання всіх законодавчих вимог та належної підготовки документів. У разі виникнення питання про укладання відповідної угоди варто звернутися до кваліфікованого юриста, завдання якого зробити так, щоб ви поміняли не тільки контур на мапі, а й не уникнули ризиків пов’язаних з законодавством.
Арешт паю не скасовує договір: у яких випадках орендар може призупинити оплату?
Арешт земельної ділянки не припиняє договір оренди та не звільняє від орендної плати, якщо немає судової заборони користування.
Орендар може призупинити оплату лише якщо доступ до ділянки заборонений у межах кримінального провадження, що має бути підтверджено документально.