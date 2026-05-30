Штрафи "кусаються": коли можна ловити раків у 2026 році і які заборони діють

Влітку багато рибалок вирушають на водойми не лише за рибою, а й за раками. Але в Україні діють сезонні обмеження, про які слід пам'ятати, щоб не заробити штраф.

Коли можна ловити раків у 2026 році?

У червні ловити раків в Україні не можна, оскільки діє нерестова заборона, повідомляє Держрибагентство.

Її запровадили, щоб зберегти популяцію раків. Обмеження необхідні, щоб вони могли спокійно розмножуватися, виношувати ікру та пройти через першу ліньку.

Втім, терміни заборони залежать від типу водойми. На великих водосховищах вона триває з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. До таких відносять:

Канівське;

Київське;

Кременчуцьке;

Дніпровське;

та Кам'янське водосховища.

На інших водоймах країни термін обмеження ще довший – з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026-го.

Зауважте! Ці правила не стосуються Закарпатської області. Там у водоймах живе рідкісний широкопалий рак. Він занесений до Червоної книги України, тому ловили його не можна увесь рік.

Основні правила ловлі раків

З 1 липня рибалки зможуть ловити раків, але лише дотримуючись правил любительського і спортивного рибальства.

У них прописано, що одна людина може впіймати до 30 раків за добу на загальних водоймах. Але на ставках з платним рибальством кількість може сягати до 50 безхребетних.

Ловити дозволяється:

руками;

волосінню з приманкою;

рогаткою;

раколовкою-хапкою, (діаметром до 70 сантиметрів і вічком до 22 міліметрів);

та розщіпом.

Але один рибалка може мати не більше 5 снастей.

Штрафи за незаконний вилов раків

Ловити раків рибалки мають право лише певного розміру. Тобто вони мають бути не менше за 10 сантиметрів у внутрішніх водоймах України та щонайменше 9 сантиметрів на річці Дунай.

Водночас уночі йти на раків, використовуючи спеціальне обладнання для підсвічування, забороняється.

Річкові раки – це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Вони виконують роль санітарів водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення їхньої популяції негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер,

– наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

За незаконне добування цих безхребетних карають штрафами. Один такий рак обійдеться у 3 332 гривень.

Зауважте! Однак можлива навіть кримінальна відповідальність за особливо серйозні порушення правил. До того ж доведеться відшкодувати збитки рибному господарству.

Нагадаємо, в Україні діють визначені правила вилову риби. Насамперед під час періоду нересту ловити її заборонено.

Традиційно нерестова заборона починається 1 квітня, однак строки її дії залежать від типу водойми. На річках та їхніх притоках обмеження тривають до 30 травня, а у водосховищах, озерах і затоках — до 19 червня.

Окремо в Україні діє постійна заборона на вилов рідкісних видів риби, занесених до Червоної книги. Йдеться, зокрема, про білугу, севрюгу та чорноморського лосося. За незаконний вилов таких видів передбачені значні штрафи – аж 100 тисяч гривень.

Водночас для любительської та спортивної риболовлі на водоймах загального користування спеціальний дозвіл не потрібен. Проте існують обмеження щодо улову: одній людині дозволено впіймати не більше 3 кілограмів риби на добу, а також додатково одну рибину понад встановлену норму.