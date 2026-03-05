Чи можна в Україні втратити право на приватизацію землі

В Україні нерідко користувач землі вирішує приватизувати ділянку після багатьох років її використання та обробляння. Однак, це далеко не завжди можливо через обмеження, накладені законодавством.

Чи можна втратити право на приватизацію землі?

Право на безоплатну приватизацію землі можна втратити у разі не дотримання певних умов, повідомляє "Земельний фонд України". Крім того, у процесі приватизації можна пропустити важливі моменти.

Основні причини втрати права на приватизацію:

Земля вже була приватизована раніше – кожен громадянин України має право безоплатно приватизувати землю лише один раз у кожній категорії (для будівництва, садівництва, особистого селянського господарства тощо).

– кожен громадянин України має право безоплатно приватизувати землю лише один раз у кожній категорії (для будівництва, садівництва, особистого селянського господарства тощо). Неоформлене або втрачене членство в кооперативі чи садівничому товаристві – якщо ви не можете підтвердити користування землею, вам можуть відмовити.

– якщо ви не можете підтвердити користування землею, вам можуть відмовити. Відмова місцевої ради чи військової адміністрації – у зв’язку з містобудівними обмеженнями або зміною цільового призначення ділянки.

– у зв’язку з містобудівними обмеженнями або зміною цільового призначення ділянки. Наявність обтяжень або судових спорів – якщо земля перебуває під арештом, її неможливо приватизувати.

– якщо земля перебуває під арештом, її неможливо приватизувати. Пропуск термінів подачі документів – якщо ви отримали дозвіл на розробку документації, але не оформили кадастровий номер і право власності, процес може бути скасований.

Як не втратити можливість приватизувати ділянку?

Для початку треба переконатися, що ви не використовували своє право на безоплатну приватизацію. Крім того, зверніть увагу на наступні моменти:

Оформіть документи на право користування ділянкою (рішення кооперативу, довідки, договори).

Регулярно перевіряйте статус землі у Держгеокадастрі, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Оформлюйте всі документи без затримок, щоб не втратити дозвіл.

