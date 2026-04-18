Агро 24 Новини агро законодавства
18 квітня, 12:07
Чи можуть забрати не приватизований город у 2026 році в Україні

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, включаючи городи, якими користуються люди.
  • Користувачі землі можуть продовжувати її використання, але для захисту прав варто перевірити документи та зафіксувати факт користування.

Часто у селах люди користуються городом, не думаючи про те, що він їм не належить і не оформлений офіційно. Однак рано чи пізно настає момент, коли люди змушені приватизувати ділянку.

Приватизувати город поки неможливо

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.

За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Важливо! Якщо ж ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.

  • Також підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
  • Зафіксуйте факт користування.Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
  • Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.

