Як у 2026 році оформити город, яким ви користуєтесь протягом багатьох років

Доволі багато українців користуються землею, при цьому не зважаючи на те, що вона фактично їм не належить. Однак часто такі землекористувачі задумуються над тим, щоб офіційно оформити права на ділянку.

Як оформити город біля хати?

Люди, які користуються городом не завжди знають, чи можна його приватизувати за давністю користування, повідомляє "Земельний фонд України". Особливо людей цікавить можливість оформлення зараз, під час війни.

За словами спеціалістів, оформити землю наразі можна, але є нюанси. Перш за все, необхідно знати, що таке приватизація за давністю користування.

Приватизація за давністю користування поширюється на такі види земель:

Городи біля будинку (якщо немає правовстановлювальних документів);

Земля, що використовувалась не менше 15 років;

Ділянка не повинна бути у приватній власності іншої особи або переданою в оренду офіційно.

Як зараз приватизувати землю?

Під час дії воєнного стану в Україні спрощено низку процедур, зокрема ОМС можуть оперативніше розглядати звернення, а деякі реєстраційні дії проводяться в умовах спрощеного доступу до реєстрів.

Крім того, люди, які залишилися без житла або втратили землю в зоні бойових дій, можуть претендувати на інші ділянки, і це теж відкриває правові можливості. Однак це не означає автоматичне право. Потрібно діяти юридично грамотно.

Що треба зробити:

Підготувати докази користування: фото, сусідські підтвердження, старі квитанції, акти, рішення сільради, інвентаризаційні документи;

Звернутися до юриста для аналізу ситуації;

Подати заяву до місцевої ради чи суду – залежно від обставин.

Чи може один з власників розірвати оренду землі: відповідь юристів

Розірвання договору оренди землі можливо лише за згодою всіх співвласників, незалежно від типу власності.

Якщо один зі співвласників хоче розірвати договір, а інший ні, спір вирішується у судовому порядку.

У такому разі спір між співвласниками підлягає вирішенню у судовому порядку. Після чого може бути вирішено долю договору оренди землі. Такі вимоги можуть розглядатись в одному судовому процесі із залученням орендаря.