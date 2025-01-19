Чи може сусід забрати вашу ділянку, якщо вона не приватизована
- Земельна ділянка може бути використана лише з правовими підставами; сертифікат на пай не підтверджує право власності.
- Земельна ділянка може бути безоплатно приватизована через "набувальну давність" після 15 років добросовісного користування без документів.
Доволі часто трапляються такі випадки, коли між сусідами псуються відносини через те, що один звинувачує іншого у посяганнях на його землю. Втім, законодавство має чіткі правила щодо того, чи може неоформлену землю забрати інша людина.
Чи може хтось забрати неоформлену ділянку
Юристки Марина Шарапа та Олена Юрець у коментарі 24 Каналу зазначають, що особа може користуватись земельною ділянкою та вести на ній господарство виключно у випадках, якщо має для цього достатні правові підстави.
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При цьому, сертифікат на земельну частку (пай) не є підтвердженням права власності на саму ділянку й не встановлює її меж. Оформлення права власності передбачає виділення земельної ділянки в натурі та заміну сертифіката на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
За словами юристки, наприкінці 2024 року власникам сертифікатів на земельну частку (пай) продовжили строк для оформлення права власності до 1 січня 2028 року. Якщо власник або спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку у вказані строки, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
Марина Шарапа зазначає, що це правило передбачене статтею 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".
Як, все ж таки, оформити ділянку без документів
У разі відсутності документів, що підтверджують право на пай чи право власності на земельну ділянку, її використання вважається самовільним. Така ділянка може бути приватизована будь-якою іншою особою.
Хоча, за словами Олени Юрець, у цьому випадку також є вихід, зокрема, інститут "набувальної давності". Тобто громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15 років користуються земельною ділянкою, але не мають документів, що засвідчують наявність у них прав на неї, можуть її безоплатно приватизувати.