Скільки коштує приватизація землі у 2025 році: процедура оформлення

Під час приватизації землі відбувається процес переходу власності на землю від держави до фізичної чи юридичної особи. Сама процедура безплатна, але за розробку технічної документації землевпорядною організацією доведеться заплатити певну суму.

З чого почати процес приватизації землі

Вартість усіх необхідних робіт розра­ховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших пара­метрів.

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Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.

Процес приватизації земельної ді­­лянки починається з виїзду пра­­цівників державного органу у поле та вимірювання коор­динат земельних ділянок.

та вимірювання коор­динат земельних ділянок. Тоді вони роб­лять технічну документацію .

. Далі кож­­ній земельній ділянці присвоюється ка­дастровий но­мер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.

Важливо! На кожну земельну ділянку ство­рюється обмінний файл (елек­тронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєс­тратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація і присвоєння кадастрового номера.

Які процедури передбачені ще

Завершальний етап передбачає отримання витягу на приватизовану земельну ді­лянку. Він є підтвердженням права власності на землю. Загалом процес приватизації може тривати до місяця, а вартість послуги ста­новить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її роз­мірів тощо.

Яка кінцева сума та що у неї входить Загалом виходить від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться ви­роб­ленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.