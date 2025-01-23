З чого почати процес приватизації землі
Вартість усіх необхідних робіт розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших параметрів.
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Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.
- Процес приватизації земельної ділянки починається з виїзду працівників державного органу у поле та вимірювання координат земельних ділянок.
- Тоді вони роблять технічну документацію.
- Далі кожній земельній ділянці присвоюється кадастровий номер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.
Важливо! На кожну земельну ділянку створюється обмінний файл (електронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєстратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація і присвоєння кадастрового номера.
Які процедури передбачені ще
Завершальний етап передбачає отримання витягу на приватизовану земельну ділянку. Він є підтвердженням права власності на землю. Загалом процес приватизації може тривати до місяця, а вартість послуги становить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її розмірів тощо.
Яка кінцева сума та що у неї входитьЗагалом виходить від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться виробленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.
- Вимірювання ділянки займе 2 – 3 дні, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів.
- Ще до 14 днів триває опрацювання документів у системі кадастровим реєстратором.
- Якщо виникають якісь нюанси, то запит можуть відхилити та повернути на виправлення помилок чи доопрацювання.
- Якщо ж із документами все гаразд, то власник землі відразу отримує витяг про право власності на земельну ділянку.