Україна наростить виробництво свиней у 2026 році: прогноз USDA

Україна у 2026 році може наростити виробництво свиней і збільшити поголів'я. Такий прогноз оприлюднили аналітики Міністерства сільського господарства США.

Поголів'я та виробництво свиней зростатимуть

За оцінками Міністерство сільського господарства США, на початок 2026 року поголів'я свиней в Україні становить близько 4,74 мільйона голів. Це на 120 тисяч більше, ніж роком раніше.

Протягом року українські виробники можуть виростити близько 8,25 мільйона свиней. У порівнянні з попереднім роком це означає приріст приблизно на 350 тисяч голів, що свідчить про поступове відновлення галузі.

Також очікується незначне збільшення імпорту живих свиней — до 9 тисяч голів, що на 1 тисячу більше, ніж торік.

Світовий ринок залишається стабільним

На глобальному рівні виробництво свиней у 2026 році, за прогнозами, залишиться без суттєвих змін. Загальний обсяг становитиме близько 1,3 мільярда голів, що відповідає показникам попереднього року.

Це означає, що Україна нарощуватиме виробництво на тлі відносно стабільної світової кон'юнктури, що може створити додаткові можливості для розвитку внутрішнього ринку та експорту.

Які наразі ціни на свинину?

Станом на квітень 2026 року ціни на свинину, за даними "Мінфіну", в Україні варіюються залежно від виду м'яса та торгівельної мережі. Середня вартість популярних частин за кілограм у супермаркетах становить:

Ошийок : 318,73 гривні (діапазон 309–319 гривень).

: 318,73 гривні (діапазон 309–319 гривень). Вирізка : 375 гривень

: 375 гривень Грудинка : 231,47 гривні;

: 231,47 гривні; Лопатка / Гуляш : 179 – 215 гривень;

: 179 – 215 гривень; Шашлик : 220–240 гривень;

: 220–240 гривень; Ребра: від 122 гривень (супові) до 230 гривень (корейка).

