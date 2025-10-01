Промислове вирощування конопель в Україні є доволі прибутковою справою. Так, з одного гектара можна за сезон мати 46 тисяч гривень чистого прибутку.

Скільки приносить промислове вирощування коноплі?

Завідувач відділу Інституту луб'яних культур НААН Олег Примаков розповів, що витрати на вирощування 100 гектарів промислових конопель в Україні становлять у середньому 2,9 мільйона гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на SuperAgronom. За його словами, чистий прибуток від реалізації врожаю (насіння та трести) може сягати 4,6 мільйона гривень.

Примаков говорить, що розмір прибутку залежить від напряму виробництва та наявності власного перероблювання:

перероблення насіння на олію, протеїн або корм для тварин приносить додатково до 6 мільйонів гривень;

обрушене насіння — до 10 мільйонів гривень;

перероблення трести на коротке волокно та кострицю дає додатково 1,7 мільйона гривень.

Найбільші площі промислових конопель зосереджені у Сумській, Житомирській, Чернігівській та Рівненській областях. Загалом у 2025 році посівна площа склала 3,1 тисячі гектар, що менше за показники 2016 року і значно менше за 1960-ті (97,4 тисячі гектар).

Зверніть увагу! Попит на культуру стимулюють європейські ринки як джерело природної сировини, мінімальний вплив на довкілля та безвідходне перероблювання. Також зростає потреба у целюлозі на внутрішньому ринку (30 тисяч тонн на рік), а спрощення законодавства дозволяє вперше вирощувати промислові коноплі без звітування перед Нацполіцією та Держлікслужбою.

