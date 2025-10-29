Чи можна отримати прописку у будинку без згоди власника

Завдяки прописці можна здійснювати більшість правових процедур. Втім не завжди власник квартири чи будинку згоден дати дозвіл на прописку.

Як отримати прописку у будинку без його власника?

Порядок реєстрації місця проживання дозволяє прописуватись тільки у власному житлі або у житлі, власник якого надав згоду на реєстрацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти ICTV".

Власник житла та його співвласники (якщо такі є) мають надати згоду на реєстрацію третіх осіб, які не мають права власності на це житло. Згода може надаватись особисто, у нотаріальному вигляді або в електронній формі, відповідно до договору оренди чи органом, який утримує спеціалізовану установу.

На думку фахівців, за відсутності власного житла чи хоча б частки власності у житловому приміщенні прописатись можливо тільки за згоди власника.

Важливо! В Україні не існує способу, як прописатися без власника житла або без власності на житло. Зареєструвати місце проживання можна у ЦНАП або онлайн, однак без згоди власника житла прописатися не вийде, оскільки під час подання документів для реєстрації необхідно надати паспорт та код особи, яка бажає прописатися, а також паспорт та код власника житла та правовстановлювальні документи на право власності на житло.

Онлайн та офлайн способи прописки

Якщо людина отримала згоду на прописку від власника, то прописатися можна таким чином:

Реєстрація місця проживання онлайн через портал Дія . Після введення адреси реєстрації власнику надійде електронний запит на надання згоди на реєстрацію місця проживання особи, яка створює відповідний запит. Після підтвердження власника Дія передає відповідну інформацію у відділ реєстрації, який займається оформленням прописки.

Після введення адреси реєстрації власнику надійде електронний запит на надання згоди на реєстрацію місця проживання особи, яка створює відповідний запит. Після підтвердження власника Дія передає відповідну інформацію у відділ реєстрації, який займається оформленням прописки. Реєстрація в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Для цього необхідно подати документи у паперовому вигляді та пред’явити згоду власника квартири. Така згода може надаватись особисто або через нотаріально оформлену довіреність чи заяву.

Пам'ятайте! Окрім згоди власник також повинен надати оригінали правовстановлювальних документів на житло.

