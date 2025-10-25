Які види земель не можна оформити?

Юристки юридичної компанії Arzinger Марина Шарапа та Олена Юрець розповіли у коментарі 24 Каналу, що наразі існує доволі багато обмежень щодо приватизації землі.

Законодавчі положення передбачають, що до земель комунальної та державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:

землі загального користування населених пунктів (вулиці, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища тощо);

землі під залізницями, дорогами, повітряного і трубопровідного транспорту;

землі під об'єктами природно-заповідного фонду, наприклад, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені до прийняття Закону України "Про природно-заповідний фонд", історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність;

землі лісогосподарського призначення, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених земельних ділянок загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств;

землі водного фонду, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених природних водойм загальною площею до 3 гектарів;

земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

штучно створені земельні ділянки;

землі атомної енергетики та космічної системи;

землі оборони;

земельні ділянки зон відчуження та безумовного відселення, що забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи;

земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, в тому числі галузевих академій наук.

Марина Шарапа Партнерка, співкерівниця практики транспорту та інфраструктури юридичної компанії Arzinger Поряд з цим звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність.

Втім, як виключення є й такі випадки безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

громадянам України, яким такі земельні ділянки були передані у користування до 1 січня 2002 року.

