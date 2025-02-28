Чеські та словацькі фермери протестували на кордоні проти імпорту з України

Чеські та словацькі фермери вивели десятки тракторів і перервали роботу на кордоні в четвер. Вони протестували проти дешевшого імпорту, що надходить з ринків поза ЄС, таких як Україна та Південна Америка.

Чому протестували фермери

В протестах в четвер також брали участь фермери з Угорщини та Австрії з плакатами "Зупиніть зерно з України" або "Тупик зеленої угоди", повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Протести в основному були спрямовані проти угоди між ЄС і південноамериканським блоком Меркосур, укладеної в грудні, разом із звільненням від мит ​​імпорту з України.

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Мене хвилює те, що мені доводиться виконувати неймовірну кількість зобов'язань, документів, реєстрації тощо. У той же час я не можу продавати товари за тією ціною, за якою вони імпортуються сюди ні зі сходу, ні навіть з Південної Америки,

– говорить чеський фермер Петро Халупка.

Акції протесту відбулися й на інших прикордонних ділянках, повідомляє інформаційне агентство ЧТК, включно з пунктом пропуску в Польщі.