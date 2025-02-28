Почему протестовали фермеры

В протестах в четверг также участвовали фермеры из Венгрии и Австрии с плакатами "Остановите зерно из Украины" или "Тупик зеленой сделки", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Протесты в основном были направлены против соглашения между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур, заключенного в декабре, вместе с освобождением от пошлин импорта из Украины.

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Меня волнует то, что мне приходится выполнять невероятное количество обязательств, документов, регистрации и тому подобное. В то же время я не могу продавать товары по той цене, по которой они импортируются сюда ни с востока, ни даже из Южной Америки,

– говорит чешский фермер Петр Халупка.

Акции протеста состоялись и на других пограничных участках, сообщает информационное агентство ЧТК, включая пункт пропуска в Польше.