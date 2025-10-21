Литовські фермери пропонують використовувати пшеницю для опалення
- Литовські фермери пропонують спалювати пшеницю для опалення, оскільки вона стала дешевшою за звичайне паливо.
- Ціна на пшеницю впала до 140 євро за тонну, що вигідніше за пелети, які коштують 260 євро за тонну.
У Литві фермери пропонують спалювати вирощену ними ж пшеницю у печах замість паливних брикетів. Вони мотивують продаж зерна для опалювання приміщень тим, що пшениця сильно впала у ціні і наразі дешевша за паливо для печей.
Чому пшеницю продають для спалювання в печах
Закупівельні ціни на пшеницю у Литві такі низькі, що деяким фермерам вигідніше її спалювати, ніж продавати, повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT. Фермери давали оголошення, у яких пропонували купити пшеницю для опалення.
Читайте також Третину площ під озимину в Україні не засіяли через посуху
Аграрії пояснювали, що опалювати приміщення пшеницею вигідніше, ніж дровами чи пелетами (біопаливо, яке виробляють із деревних чи сільськогосподарських залишків), адже тонна пшениці коштує 140 євро, а пелет – 260 євро.
Це видається ненормальним. Створюється враження, що у нас надлишок зерна. Чи може фермер так чинити? Не знаю, можливо, це такий маркетинговий хід,
– припустив природознавець Міндаугас Рила, який звернув увагу на оголошення.
За словами експерта, продавати зерно як паливо – неетично. Крім того, за його вирощування сплачують платники податків (вирощування пшениці субсидується Європейським Союзом).
Зверніть увагу! Ціни на зерно впали до мінімуму, а собівартість пшениці не покривається у продажу, пояснив ситуацію віцеголова Союзу фермерів Литви Мартінас Пуйдокас. Він пояснює, що "Проблема не в дотаціях, а в складній ринковій ситуації – вирощування зерна вимагає великих зусиль і витрат, які зараз не окупаються".
Франція формує запаси пшениці, що сягнуть 20-річного максимуму
Франція очікує на найбільший за 20 років запас пшениці через зниження експорту до Алжиру та Китаю.
Ціни на французьку пшеницю впали до п'ятирічного мінімуму через дипломатичну напруженість, що обмежує експорт.