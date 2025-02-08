На Сумщині зафіксували випадок пташиного грипу, оголошено карантин

У селі Калинівка Роменського району зафіксували випадок пташиного грипу, оголошено карантин. Спеціалісти перевірятимуть стан домашньої птиці в селищі та сусідніх громадах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. У селі Калинівка Роменської громади виявили випадок пташиного грипу, що призвело до введення карантину в населеному пункті.

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На Роменщині спалах пташиного грипу

Рішення про це ухвалила протиепізоотична комісія, а також розпочато заходи щодо спостереження за станом домашньої птиці в сусідній Хмелівській громаді.

Спеціалісти здійснюватимуть обхід домогосподарств, і в разі виявлення грипу проводитимуть вилучення та знищення зараженої птиці.

Жителів Роменщини просять уважно стежити за станом своїх птахів і у разі масової загибелі звертатися до місцевої влади.

Клінічні ознаки пташиного грипу:

Відмова від корму та води.

Підвищення температури тіла.

Пригнічення, порушення координації.

Ціаноз шкірних покривів у курей.

Набряк підклювного простору, крововиливи.

Зниження виробництва яєць, кашель і чхання.

Захворювання часто протікає безсимптомно, але найчастіше призводить до масової загибелі птиці.