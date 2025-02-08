Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. В селе Калиновка Роменской общины обнаружили случай птичьего гриппа, что привело к введению карантина в населенном пункте.

Читайте также В Индии загадочная болезнь унесла жизни 17 человек

На Роменщине вспышка птичьего гриппа

Решение об этом приняла противоэпизоотическая комиссия, а также начаты мероприятия по наблюдению за состоянием домашней птицы в соседней Хмелевской общине.

Специалисты будут осуществлять обход домохозяйств, и в случае выявления гриппа проводить изъятие и уничтожение зараженной птицы.

Жителей Роменщины просят внимательно следить за состоянием своих птиц и в случае массовой гибели обращаться к местным властям.

Клинические признаки птичьего гриппа:

Отказ от корма и воды.

Повышение температуры тела.

Угнетение, нарушение координации.

Цианоз кожных покровов у кур.

Отек подклювного пространства, кровоизлияния.

Снижение производства яиц, кашель и чихание.

Заболевание часто протекает бессимптомно, но чаще всего приводит к массовой гибели птицы.