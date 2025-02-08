Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. У селі Калинівка Роменської громади виявили випадок пташиного грипу, що призвело до введення карантину в населеному пункті.
Читайте також В Індії загадкова хвороба забрала життя 17 людей
На Роменщині спалах пташиного грипу
Рішення про це ухвалила протиепізоотична комісія, а також розпочато заходи щодо спостереження за станом домашньої птиці в сусідній Хмелівській громаді.
Спеціалісти здійснюватимуть обхід домогосподарств, і в разі виявлення грипу проводитимуть вилучення та знищення зараженої птиці.
Жителів Роменщини просять уважно стежити за станом своїх птахів і у разі масової загибелі звертатися до місцевої влади.
Клінічні ознаки пташиного грипу:
- Відмова від корму та води.
- Підвищення температури тіла.
- Пригнічення, порушення координації.
- Ціаноз шкірних покривів у курей.
- Набряк підклювного простору, крововиливи.
- Зниження виробництва яєць, кашель і чхання.
Захворювання часто протікає безсимптомно, але найчастіше призводить до масової загибелі птиці.