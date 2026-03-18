Світ на межі рекордного голоду: десятки мільйонів людей під загрозою через війну в Ірані

Світова продовольча криза може різко загостритися через війну та зростання витрат на логістику. Експерти попереджають про ризик рекордного рівня глобального голоду вже найближчим часом.

Глобальний рівень голоду може досягти історичного максимуму на тлі загострення геополітичної ситуації, повідомляє Reuters. Про це попереджають фахівці Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

За оцінками організації, якщо бойові дії проти Ірану триватимуть до червня, десятки мільйонів людей можуть опинитися на межі гострого голоду. Зокрема, через атаки були порушені ключові маршрути постачання гуманітарної допомоги, що вже призвело до затримок доставлення вантажів у найбільш вразливі регіони.

Зверніть увагу! Як зазначив заступник виконавчого директора WFP Карл Скау, ще 45 мільйонів людей можуть опинитися під загрозою гострого голоду через подорожчання харчових продуктів, енергоносіїв і транспортування. У такому разі загальна кількість людей, які страждають від голоду, перевищить нинішній рекорд у 319 мільйонів.

За його словами, світ уже перебуває у стані "ідеального шторму", коли масштаби продовольчої кризи є безпрецедентними.

Важливо! Додатковий тиск створює зростання витрат на логістику — з початку атак вони підвищилися на 18%, що змушує перенаправляти частину гуманітарних вантажів. Ситуацію ускладнює і скорочення фінансування WFP, оскільки країни-донори дедалі більше ресурсів спрямовують на оборонні потреби.

