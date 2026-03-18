Мир может постигнуть рекордный голод из-за войны

Глобальный уровень голода может достичь исторического максимума на фоне обострения геополитической ситуации, сообщает Reuters. Об этом предупреждают специалисты Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Смотрите также Индия и Турция прекратили импорт: поставщики Украины почти остановили экспорт этого товара

По оценкам организации, если боевые действия против Ирана продлятся до июня, десятки миллионов людей могут оказаться на грани острого голода. В частности, из-за атак были нарушены ключевые маршруты поставки гуманитарной помощи, что уже привело к задержкам доставки грузов в наиболее уязвимые регионы.

Обратите внимание! Как отметил заместитель исполнительного директора WFP Карл Скау, еще 45 миллионов человек могут оказаться под угрозой острого голода из-за подорожания пищевых продуктов, энергоносителей и транспортировки. В таком случае общее количество людей, страдающих от голода, превысит нынешний рекорд в 319 миллионов.

По его словам, мир уже находится в состоянии "идеального шторма", когда масштабы продовольственного кризиса являются беспрецедентными.

Важно! Дополнительное давление создает рост расходов на логистику - с начала атак они повысились на 18%, что вынуждает перенаправлять часть гуманитарных грузов. Ситуацию осложняет и сокращение финансирования WFP, поскольку страны-доноры все больше ресурсов направляют на оборонные нужды.

Дунайские порты получат новый импульс: правительство готовит масштабные изменения