Один човен може знищити мільйони риб: чому навесні не можна рибалити
- Весною риби вразливі через нерест, і навіть хвилі від човна можуть знищити мільйони ікринок.
- Заборони на риболовлю встановлюються на різні періоди в різних регіонах, щоб захистити популяції риб.
Період потепління – час, коли риби найбільш вразливі та ослаблені після зими. Водночас починається нерест і втручання люди може бути нищівним для цілих популяцій.
Чому навесні не можна рибалити?
Про те, які терміни заборони, йдеться в матеріалі EUROFEST.
Після зими, коли настає потепління – у риб починається нерест, або процес розмноження. Важливо в цей період не нашкодити додатково, адже після зими риба й так ослаблена.
Зауважте! Навіть човен, який пропливає і створює хвилі – є дуже небезпечним. Хвилі можуть змити мільйони ікринок, від чого постраждає популяція.
Власне, через це і діють обмеження. Йдеться не лише про захист конкретних видів, а загально всієї харчової піраміди водойм.
Зокрема загрозою для риб є зміна клімату. Тепліші зими зсувають терміни нересту на 10 – 15 днів раніше, тож риба більш вразлива до повеней.
Зверніть увагу! У 2025 році в басейні Дніпра нерест щуки почався на 2 тижні раніше норм.
Мінагрополітики затверджує режим промислу відповідними документами.
Які терміни заборони в різних областях?
Якраз за режимом промислу і встановлюється обмеження для певного басейну.
Наприклад, для Дніпра (у Києві та Полтаві) діє заборона:
- з 1 квітня по 20 травня – для річок та приток;
- з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер;
- з 1 квітня по 31 травня – для каналів та ставків.
Якщо ж йдеться про Чорне море з місцями для риболовлі в Одесі та Херсоні:
- з 1 квітня по 31 травня – для річок та приток;
- з 1 квітня по 20 червня – для водосховищ та озер;
- з 1 квітня по 10 червня – для каналів та ставків.
Обмеження для риболовлі з Азовського моря у Запоріжжі:
- з 1 квітня по 31 травня – для річок та приток;
- з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер;
- з 1 квітня по 31 травня – для каналів та ставків.
Коли Йдеться про Дністер та рибалку в Чернівцях, Тернополі, заборона буде такою:
- з 1 квітня по 20 травня – для річок та приток;
- з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер;
- з 1 квітня по 31 травня – для каналів та ставків.
Озера Рівного й Волині:
- з 1 квітня по 31 травня – для річок та приток;
- з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер.
Що буде, якщо порушити заборону?
Водночас у Правилах любительського рибальства прописані норми вилову та правила, які допускаються навіть під час весняної риболовлі.
Однак, якщо їх порушити – доведеться платити штраф за кожну виловлену незаконно особину. Зокрема діють окремі обмеження для певних видів риб з урахуванням їхніх особливостей нересту.
Наприклад, за незаконний вилов щуки у період заборони доведеться сплатити 3 468 гривень, також можливі додаткові санкції.
Що ще потрібно знати про риболовлю весною?
Риболовля навесні дозволяється лише з берега та однією вудкою з двома гачками. Ліміт на одну людину – 3 кілограми риби. А штраф за 1 особину незаконно виловленого виду сягає 5 тисяч гривень.
Зокрема є види риб, які можна ловити без обмежень. Це пов'язано з тим, що риби є "шкідниками" і винищують інші види або ж їхні популяції в природі дуже великі. Так суттєвої шкоди від вилову не буде.