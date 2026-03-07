Один човен може знищити мільйони риб: чому навесні не можна рибалити

Період потепління – час, коли риби найбільш вразливі та ослаблені після зими. Водночас починається нерест і втручання люди може бути нищівним для цілих популяцій.

Чому навесні не можна рибалити?

Про те, які терміни заборони, йдеться в матеріалі EUROFEST.

Після зими, коли настає потепління – у риб починається нерест, або процес розмноження. Важливо в цей період не нашкодити додатково, адже після зими риба й так ослаблена.

Зауважте! Навіть човен, який пропливає і створює хвилі – є дуже небезпечним. Хвилі можуть змити мільйони ікринок, від чого постраждає популяція.

Власне, через це і діють обмеження. Йдеться не лише про захист конкретних видів, а загально всієї харчової піраміди водойм.

Зокрема загрозою для риб є зміна клімату. Тепліші зими зсувають терміни нересту на 10 – 15 днів раніше, тож риба більш вразлива до повеней.

Зверніть увагу! У 2025 році в басейні Дніпра нерест щуки почався на 2 тижні раніше норм.

Мінагрополітики затверджує режим промислу відповідними документами.

Які терміни заборони в різних областях?

Якраз за режимом промислу і встановлюється обмеження для певного басейну.

Наприклад, для Дніпра (у Києві та Полтаві) діє заборона:

з 1 квітня по 20 травня – для річок та приток;

з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер;

з 1 квітня по 31 травня – для каналів та ставків.

Якщо ж йдеться про Чорне море з місцями для риболовлі в Одесі та Херсоні:

з 1 квітня по 31 травня – для річок та приток;

з 1 квітня по 20 червня – для водосховищ та озер;

з 1 квітня по 10 червня – для каналів та ставків.

Обмеження для риболовлі з Азовського моря у Запоріжжі:

з 1 квітня по 31 травня – для річок та приток;

з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер;

з 1 квітня по 31 травня – для каналів та ставків.

Коли Йдеться про Дністер та рибалку в Чернівцях, Тернополі, заборона буде такою:

з 1 квітня по 20 травня – для річок та приток;

з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер;

з 1 квітня по 31 травня – для каналів та ставків.

Озера Рівного й Волині:

з 1 квітня по 31 травня – для річок та приток;

з 1 квітня по 10 червня – для водосховищ та озер.

Що буде, якщо порушити заборону?

Водночас у Правилах любительського рибальства прописані норми вилову та правила, які допускаються навіть під час весняної риболовлі.

Однак, якщо їх порушити – доведеться платити штраф за кожну виловлену незаконно особину. Зокрема діють окремі обмеження для певних видів риб з урахуванням їхніх особливостей нересту.

Наприклад, за незаконний вилов щуки у період заборони доведеться сплатити 3 468 гривень, також можливі додаткові санкції.

Що ще потрібно знати про риболовлю весною?