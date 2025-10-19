Період, який не варто проґавити: коли короп та окунь клюють найкраще
- Коропа краще ловити у вересні та на початку жовтня, коли риба активна і вода ще тепла.
- Окунь любить тепло і ловиться на спінінг зі штучними приманками, але з настанням холодів йде на дно.
У вересні та на початку жовтня рибалки мають найкращі шанси на щедрий улов. Поки вода ще тепла, коропи активно шукають корм, а окуні тримаються мілководдя. Але з настанням осінніх холодів поведінка риби різко змінюється.
Як правильно ловити рибу?
- Короп
Коропа найкраще ловити у вересні та у першій половині жовтня, адже тоді ще доволі тепло та сонячно, передає 24 Канал з посиланням на Луганський рибоохоронний патруль.
Річ у тім, з настанням дощів така риба ховатиметься – ближче до дна, тому виманити її буде важче для рибалок.
Крім того, варто додати, що короп добре клює на живі наживки, а це опариші чи дощові черв'яки. Також підійдуть зернові прикормки чи прикорм типу пелетса з додаванням різних природних ароматичних домішок зі смаками риби, м'яса та різних фруктів.
- Окунь
Окунь належить до хижих риб і любить водитися в місцях скупчення мальків. Радять ловити таку рибу на спінінг зі штучними приманками невеликого розміру.
Як і короп, окунь любить тепло, тому у теплу пору року його можна ловити хоч весь день. Крім того, риба ще й плаває маже скрізь. Натомість з настанням холодів, тобто +15 градусів та нижче, риба йде на дно.
За даними Вінницького рибоохоронного патруля, окунь ловиться на поплавкову вудку, спінінг, мормишки, блешні тощо. А в якості живця використовується дрібна плотва або карась.
Зверніть увагу! У пізню осінь окунь ловиться погано та рідко показується на поверхні.
Як ловити рибу на хліб?
Для того, щоб зловити рибу на хліб, потрібно сформувати кульки з м'якіша та води, а потім насадити цю наживку на гачок.
Чим ароматніший хліб – тим краще, наприклад. Тому у складі хліба мають бути спеції та трави, а також риби люблять "кольоровий" хліб, тобто зі смаковими добавками.
На хліб добре ловиться карась та лящ, а от короп добре ловиться на гірлянду, яка виготовлена з декількох зерен пшениці.