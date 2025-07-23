Де можна ловити рибу в Луцьку: найкращі місця

Влітку багато хто з українців обирає активний відпочинок поблизу міста, в якому живуть. Один з найкращих видів відпочинку для літнього ретриту чи спільного проведення часу з родиною – це рибна ловля.

Де найкращі рибні місця на Волині?

Президент Федерації риболовного спорту Волинської області Дамір Шихотаров розповів, що на Волині риба є, і вистачає місць, де її половити, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Конкурент". Окрім любительської, за його словами, там на високому рівні розвинута спортивна риболовля, в цьому напрямі Волинь – одна з найкращих в Україні.

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Для прикладу, у різних європейських країнах на звичайних, загальнодоступних місцях дуже багато риби. Ми "полюємо" на коропа, використовуємо спеціалізовані снасті на коропа, а клюють такі сюрпризи, як сом, карасі, лящі. Водойми дуже живі. У нас такого, на жаль, нема. На платних місцях можна зловити коропа, а на водоймах загального користування короп стає великим трофеєм,

– зауважив президент федерації.

За його словами, наші умови, попри чудовий природний потенціал, поки далекі від європейських. Також він розповів про хороші місця для риболовлі і для сімейного відпочинку біля Луцька.

Кричевичі.

Площа водойми: 55 гектар. Риба: короп, амур білий, вугор, карась срібний, лин, судак, червонопірка, щука.

Трофейне озеро "Кричевичі" – одне з найкращих, якщо не найкраще місце для риболовлі на Волині. Розташоване воно у Ковельському районі. Тут створено всі умови як для любителів, так і для професіоналів. Також відбуваються різноманітні змагання. Озеро оточене лісом, що надасть вашому відпочинку ще більшого кайфу.

Ми у Кричевичах навели лад, там немає браконьєрства, зате розводиться риба. Організовували там чемпіонат України, ловили вугра, хоча цілилися на окуня, щуку. Рибалки зі Сходу та Півдня України взагалі такої риби ніколи не бачили. Велике досягнення, що в нас тепер є така водойма,

– описує водойму Дамір Шихотаров.

Хрінники.

Площа водойми: 2500 гектар. Умови: безкоштовно. Риба: щука, короп, густера, карась срібний, лин, лящ, окунь, плотва, жерех, голавль, язь.

Водосховище у Хрінниках чудово підходить як для простого відпочинку, так і для риболовлі в будь-яку пору року. Клює тут переважно все, особливою приємністю для затятих риболовів буде можливість "зачепити" характерні лише для річок види: жерех, голавль, язь. Тут дуже популярна риболовля з човна, оскільки водойма "може похвалитися" різноманітними глибинами.

Нещодавно тут організовували першість України і в середньому один рибалка ловив за годину 3-5 кілограмів риби. Це при умові, що основними об'єктами "полювання" були плотва та окунь,

– зазначає Дамір Шихотаров.

Малево.

Умови: безкоштовно. Риба: бичок, верховодка, головень, густера, жерех, йорж, карась срібний, лин, лящ, окунь, піскар, плотва, сазан, сом, судак, червонопірка, щука.

Річка Стир – головна водойма Волині. Одне із найулюбленіших місць річки для риболовлі у волинян – поблизу села Малево. Тут нема ніяких спеціальних умов чи зручностей, зате наявний найширший видовий потенціал риби. Окрім цього, ви зможете насолодитися чудовими краєвидами.

Боголюби.

Площа водойми: 6,3 гектара. Умови: платно, від 120 гривень за добу. Риба: карась срібний, короп.

Боголюби розташовані за кілька кілометрів від Луцька. Тут створено хороші умови і для рибалки, і для активного відпочинку, на який можна "захопити" усю сім'ю. Окрім водойми, тут є альтанки та облаштовані місця для дітей. Також тут можна взяти напрокат човни та вудки. Боголюбскі ставки – чудове місце для відпочинку та риболовлі у безпосередній близькості до Луцька.

Шепель.

Площа водойми: 120 гектар. Риба: короп, верховодка, карась золотий, карась срібний, лин, плотва, щука, окунь.

Ставок в селі Шепель розташований досить близько від Луцька: всього 18 кілометрів. Тут достатньо риби на різний смак, тому ви цілком зможете якісно порибалити на цій водоймі.

Сирники.

Площа водойми: 4,3 гектара. Умови: платно, 200 гривень за день/ніч. Риба: амур білий, карась срібний, короп, сом, судак, товстолоб.

"Квадратний" ставок у селі Сирники – популярна місце не тільки серед компаній, які хочуть гарно провести час, посмаживши шашлики та випивши міцних напоїв, а й серед рибалок. Риби тут багато. Кажуть, що живе там величезний сом вагою 80 кілограмів. Якщо ви ще не рибалили у Сирниках – варто спробувати.

Коршів.

Площа водойми: 10,5 гектара. Умови: платно, день – 100 гривень, доба – 150. Риба: амур білий, йорж, карась срібний, короп, короп дзеркальний, лин, окунь, плотва, ротан, сом, товстолоб, щука.

У селі Коршів Луцького району є два ставки, які з'єднані річкою Чорногузкою. Видовий склад риби тут також різноманітний. Привертає увагу й навколишній ландшафт. Загалом чудове місце для риболовлі.

Цумань.

Площа водойми: 12,85 гектара. Умови: платно. Риба: амур білий, карась срібний, короп, короп дзеркальний, лин, щука.

Цуманський став – хороше місце для риболовного вікенду. Тут є будиночок, в якому можна переночувати. А головне – водойма багата різноманітною рибою. Переважно це коропи й карасі.