Чи можна наловити багато риби у січні: відповідь вас шокує
- Риболовля в січні може бути успішною, якщо вибрати великі водойми з проточними джерелами та незамерзаючими ділянками води.
- Для успішної риболовлі в січні важливо використовувати чутливі снасті.
Помилково вважати, що взимку неможливо наловити багато риби. Навпаки, цей період може стати надзвичайно вдалим для риболовлі, якщо врахувати всі нюанси. Зокрема, підібрати правильне обладнання.
Що важливо знати про риболовлю у січні?
У січні надзвичайно важливо підібрати правильне місце для риболовлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fisher.
Клювання риби в порівнянні з груднем загасає, а на окремих водоймах майже припиняється. Причина цього насамперед у неоднаковому стані водного середовища. У невеликих, дрібних водоймах закритого типу, багатих на водну рослинність, розчиненого у воді кисню значно менше, ніж у великих і глибоких,
– йдеться у повідомленні.
Найкраще ловити рибу у січні:
- у великих водоймах та річках;
- йдеться саме про проточні водойми з джерелами та підводними ключами;
- також найкраще обирати водойми, де є багато незамерзаючих ділянок води.
За сприятливих умов, у січні ловляться:
- йорж;
- плотва;
- підліщик;
- окунь;
- щука;
- судак.
Якщо йдеться про водойми з середньою течією, то там водиться і голавль. Переважно біля крутих берегів, де глибина поруч – 0,8 – 2 метри.
Важливо у січні обрати і правильні снасті. Найкраще, щоб вони були більш чутливі. Досвідчені рибалки часто використовують мормишку, повідомляє рибоохоронний патруль.
На мормишку з використанням поплавка досить успішно ловиться карась, плотва, підлящик, густера і окунь. Щуку в основному ловлять, використовуючи жерлиці, також можна спробувати удачу, спробувавши стрімке блешніння важкими блешнями,
– наголошує патруль.
Що ще необхідно знати про риболовлю у січні?
Аби риболовля у перший місяць зими була вдалою, варто використовувати прикормку. Підгодовувати рибу можна дрібним мотилем, кашами, вареною картоплею і так далі. Просто накидайте прикорм і залиште його на певний час, аби привабити "улов".
При виходу на рибалку, важливо враховувати метеорологічні умови. Зокрема, необхідно, аби напередодні не було сильних опадів, перепаду температури та шквального вітру.