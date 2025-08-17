В Україні риболовля регулюється законом. Зокрема, є риба, яку категорично не можна виловлювати.

Яку рибу не можна ловити?

В Україні заборонено ловити рибу, занесену до Червоної книги, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДАРГ.

Тобто, виловлювати не можна:

білугу;

осетра;

золотого карася;

європейського харіуса;

дунайського та чорноморського лосося тощо.

Зверніть увагу! Додаткові заборони можуть встановити місцеві органи влади.

Любительський лов водних біоресурсів дозволяється вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади із загальною кількістю гачків не більше 7 на особу. При цьому під час здійснення любительського рибальства рибалки зобов'язані мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів,

– зазначає агенство.

Добова норма вилову складає:

3 кілограми;

та ще одна особина, яка має розмір, що перевищує мінімально дозволений для вилову.

Зауважте! Перелік мінімальних розмірів водних біоресурсів, що дозволені до вилову, ви можете знайти тут.

Малоцінні та інвазивні види водних біоресурсів можна ловити необмежено. До таких, зокрема, відносяться тюлька і рапани.

За порушення встановлених правил, рибалці доведеться заплатити значний штраф. Наприклад, за сазана (коропа) він сягає 5 117 гривень.