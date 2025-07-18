Де можна ловити рибу у Вінниці та області: найкращі рибні місця
- У Вінницькій області дозволено ловити рибу однією вудкою з двома гачками або двома вудками по одному гачку на кожній, спінінгом з однією приманкою, з берега за межами нерестовищ.
- Є платні водойми для рибалки, такі як ставок біля села Переорки, озеро Цукерня в селі Якушинці, озеро (У Валерія) в селі Стрижавка, база відпочинку "Абрикос", озеро Гірник в селищі Вороновиця, з різними умовами та вартістю.
Літо – це традиційний сезон відпусток, а отже й рибної ловлі, яку так багато хто полюбляє. Вінниччина є багатою на рибні місця, де можна не лише відпочити душею, а й наловити собі на смачну вечерю.
Де можна рибалити у Вінниці та області?
Фахівці Вінницького рибоохоронного патруля говорять, що можна ловити рибу однією вудкою з двома гачками або двома вудками по одному гачку на кожній, а також спінінгом з однією штучною приманкою, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Вінниця.Info". Рибалити можна з берега за межами нерестовищ.
Читайте також Де можна ловити рибу в Черкасах, щоб не отримати штраф
Зокрема, риболовля у Вінниці дозволена на чітко визначених ділянках, а саме:
- Сабарівське водосховище – від водоканалу до пляжу Хімік, по лівому березі;
- Від Київському мосту 200 метрів вверх, по правому березі;
- По бетонній набережній від Київського мосту до Центрального мосту, по лівому березі;
- Від спортбази ДСТ "Спартак" до вулиці Родіона Скалецького, по правому березі.
- Став "Поділля" м. Вінниця: від автодорожнього мосту в селі Пирогово вниз до греблі, по лівому березі;
- Став "Немирівський": по греблі вздовж автомобільного шляху Вінниця – Гайсин та 300 метрів вверх від греблі, по правому березі.
Де можна платно ловити рибу у Вінниці та області?
Ті, хто чекають від рибної ловлі не тільки відпочинку, а й вагомих трофеїв – можуть придивитися до платних водойм для ловлі риби, де можна порибалити за гроші та не порушувати закон. Це можуть бути як риболовні бази відпочинку, так і місця для рибалки на окремих платних ставках Вінниці та області.
Ставок біля села Переорки.
В ставку сьогодні можна виловити: коропа, карася, окуня, плотву. Вартість рибалки для однієї людини з 4 снастями – 300 гривень. Правила рибальства – забрати додому можна максимум 3-4 кілограм риби.
Озеро Цукерня в селі Якушинці.
За одну людину для рибалки на третьому ставку за рибу потрібно сплати – 200 гривень. Використовувати можна 5 снастей. Обмеження – з собою можна забрати до 5 кілограмів риби. Також слід враховувати, що зловивши маленького коропа або амура вагою до 1 кілограм – рибу слід відпустити.
Озеро (У Валерія) в селі Стрижавка.
У ставку можна виловити: карась, короп, товстолоб. Ціна рибалки для однієї людини – 300 гривень. Правила рибальства на озері – забрати можна до 4 кілограм виловленої риби.
Рибалка на базі відпочинку "Абрикос" у Вінниці.
На базі можна орендувати альтанку – 50 гривень за 1 людину, рибалка – 100 гривень. Зараз у водоймі активно ловиться карась та окунь. Дозволений вилов – до 3 кілограм риби.
Озеро Гірник в межах селища Вороновиця.
В озері можна виловити: карась, короп, окунь, щука. Зараз активно іде короп, карась та лящ. Ціна за рибалку вдень – 250 гривень, рибалка з ночівлею – 300 гривень. Обмеження – до 6 кілограмів виловленої риби можна забрати.