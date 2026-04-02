Ринок зерна на роздоріжжі: у виробників великі залишки і невизначені ціни

Український зерновий ринок входить у новий сезон із ризиком значних перехідних залишків. Водночас аграрії змінюють підходи до вирощування та зберігання зерна, реагуючи на витрати й ринкові умови.

Пшениця: експорт відстає, залишки зростають

Аграрний фахівець Андрій Бут розповів 24 Каналу, що збиральна кампанія в Україні в Україні ще не завершена – аграрії продовжують збирати "озиму" кукурудзу. Виробники поволі звикаються з думкою, що можна залишити кукурудзу в полі і дочекатись поки вона підсохне.

За його словами, якість такої кукурудзи частіше за все не відповідає вимогам ДСТУ, проте і на неї знаходиться попит – питання завжди в ціні. Відповідно з урахуванням високої вологи восени (25-35%) та цін на сушку в той час, можливо, ідея залишити кукурудзу до весни не виглядає зараз такою і дикою.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Темпи експорту з України в цьому сезоні продовжують відставати від минулорічних. За лютий було проекспортовано 0,6 мільйона тонн (в попередньому сезоні – 1,2 мільйона тонн), за березень ймовірно експорт складе 0,8-0,9 мільйона тонн (проти 1,1 мільйона тонн минулого року). Хоч темп і покращується, проте залишається недостатнім – з такою динамікою аграрії зайдуть у новий 2026/2027 сезон із значними перехідними залишками, що можуть сягнути 5 мільйонів тонн.

З іншого боку, за словами фахівця, для виробників це може і не буде сильним стресом враховуючи досвід 2022-2023 років. Ціни на пшеницю після деякого укріплення в березні стабілізувались і, навіть, дещо заспокоїлись знизившись на пару доларів від піків.

Ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають:

4 клас – 217 – 218 доларів за тонну;

3 клас – 221 – 223 доларів за тонну;

2 клас – 224 – 225 доларів за тонну.

Кукурудза: стабільний експорт і нові підходи фермерів

Темпи експорту кукурудзи стабілізувались на позначці 2,6-2,7 мільйона тонн на місяць. Потенціал експорту складає 26-27 мільйонів тонн, а це значить, що ситуація з перехідними залишками кукурудзи буде аналогічна ситуації з пшеницею – до кінця поточного сезону по кукурудзі (вересень) залишки зерна можуть скласти 4-5 мільйонів тонн.

І знову ж таки – такі перехідні залишки вірогідно не створюють сильного дискомфорту виробникам, які забезпечені більшою мірою і обіговими котами, і складськими потужностями,

– говорить Андрій Бут.

За його словами, ситуація в світі натякає, що дешевих енергоносіїв, а значить і дешевого зерна в світі найближчим часом може не буде. З іншої сторони при гарному врожаї у 2026 році в Україні можуть сформуватись значні обсяги пропозиції, що в моменті може тиснути на ціни. Як буде розвиватись ситуація будемо спостерігати, проте робота в ринку коммодіті все більше і більше починає нагадувати азартні ігри.

Ціни на умовах ДАП порт 216-218 доларів за тонну.

