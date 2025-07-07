Ціна не покриє витрат: яку культуру не вигідно вирощувати у 2025 році

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Ріпак став не вигідним у 2025 році

Через прохолодну погоду, що тримається протягом цього літа, аграрії витрачають більше грошей на вирощування ріпаку, повідомляє 24 Канал із посиланням на UkrAgroConsult.

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Фермер із Вінницької області Віталій Лановенко розповів, що собівартість ріпаку цього року аномально висока. Головного болю фермерським господарствам також додають шкідники, які знищують врожаї. Аграрій впевнений, що сподіватися на хороший врожай не варто, хоча в попередні роки врожайність ріпаку сягала 5,4 тонни з одного гектара.

Попри дотримання всіх технологій, рослини постраждали від різких температурних коливань. Осінь була суха, а взимку були морози, коли рослини почали вегетувати, а потім прийшли сильні заморозки,

– говорить Віталій Лановенко.

Зверніть увагу! Рослину вирощують для різних галузей. Так, ріпак — основне джерело рослинної олії, яка використовується в харчовій промисловості. Також ріпак важливий для виробництва біопалива та кормів для тварин.