Криза на ринковому ринку: що відбувається у Японії та як влада бореться з дефіцитом

Уряд Японії 10 березня розпочав аукціон для продажу 150 тисяч тонн рису з надзвичайних запасів. Аукціон потрібен для зниження цін, які зросли через дефіцит.

Що відбувається з рисом у Японії

Він спричинений поганими врожаями та панічними закупівлями після попередження про "мега-землетрус", пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україну.

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Ціни на рис в Японії почали рости ще минулого літа. Дефіцит цього продукту призвів до майже двократного подорожчання за рік.

Тому уряд ухвалив рішення випустити рис зі своїх стратегічних запасів, які зазвичай зберігаються для таких надзвичайних ситуацій. Крім того, влада Японії оголосила аукціон для розподілу 150 тисяч тонн рису серед дистриб'юторів, де спішні учасники отримають 41 різновид рису.

Зауважте! Зокрема вже наприкінці березня він з'явиться на полицях магазинів. З 210 тисяч тонн рису, які уряд планує продати, 60 тисяч тонн будуть випущені пізніше в другому раунді.

Як відбуватиметься аукціон

Підприємства, які закуповують і зберігають понад 5 000 тонн рису на рік, могли подати заявки на участь в аукціоні. Міністерство сільського господарства не розголошує багато інформації, але підтверджує, що таких підприємств – 89.

Аукціон проходитиме за найвищою запропонованою ціною, якщо вона перевищує мінімальну ціну продажу. Проте ця цифра також не розголошується.

Заявки на нерозпроданий рис прийматимуться до вівторка. Ці 150 тисяч тонн рису складаються:

зі 100 тисяч тонн врожаю 2024 року;

50 тисяч тонн з 2023 року.

Аукціон може бути завершений, якщо весь обсяг рису буде продано в понеділок. Остаточне рішення щодо переможців буде ухвалене наступного тижня.

Цікаво! Уряд також незабаром планує випустити ще 60 тис. тонн рису, і Міністерство розгляне можливість подальших випусків, якщо поточні заходи не принесуть бажаного ефекту.

Причини кризи на ринку рису

Минулого року Японія виробила на 180 тисяч тонн більше рису, якщо порівнювати з попереднім роком. Але деякі покупці намагаються скористатися тимчасовим дефіцитом рису та продовжують утримувати ціни на високому рівні.

Водночас експерти кажуть, що криза є наслідком кількох факторів. Зокрема, бумом туризму та дефіцитами, які спричинені рекордною спекою протягом останніх років.

Зверніть увагу! У серпні 2024 року полиці у магазинах почали порожніти після того, як уряд попередив про можливий "мега-землетрус". Ще ситуацію погіршили один з найсильніших тайфунів за кілька десятиліть та щорічні святкування О-бон – японського свята поминання духів пращурів і померлих.

Як змінилися ціни на рис у Японії

У лютому 2024 року ціна п'яти кілограмів рису Косихикари у 23 районах Токіо склала 4 363 єни (це 29,50 доларів США). Така ціна є найвищим показником за всю історію. Це підтверджують дані Міністерства внутрішніх справ та комунікацій.

Ціна зростала протягом 10 місяців поспіль. Він почався з травня минулого року.

Важливо! Середня ціна п’яти кілограмів рису в супермаркетах на кінець лютого становила 3 939 єни (26 доларів), тоді як минулого року вона становила 2 000 єн.