Город без документів можуть забрати: чиї ділянки під загрозою у 2026 році

У 2026 році питання права власності на землю в Україні стало значно гострішим через воєнний стан і нові державні потреби. Найбільше ризикують ті, хто користується ділянками без офіційного оформлення.

Які земельні ділянки опинилися у зоні ризику?

Під час війни держава активніше переглядає використання земельних ресурсів, і особливу увагу приділяє ділянкам без належного оформлення, повідомляє "Земельний фонд України". Йдеться передусім про городи, які роками оброблялися без внесення до державного реєстру.

Дивіться також Понад 172 тисячі за гектар: в яких областях України найвищі ціни на землю

Такі наділи юридично вважаються "нічийними", а отже – можуть бути використані для державних потреб. Найчастіше це стосується територій, що мають стратегічне значення, зокрема для оборони або розміщення інфраструктури.

У таких умовах механізм реквізиції став реальним інструментом вилучення землі. Якщо ділянка потрібна для армії чи будівництва оборонних об'єктів, її можуть передати у користування державі без тривалих процедур.

Як відбувається вилучення і які ризики для власників?

Позбавлення права користування землею відбувається не хаотично, а відповідно до законодавства. Основні механізми – це рішення суду або застосування реквізиції.

Водночас фактичне користування ділянкою ще не гарантує захисту. Якщо право власності не оформлене, довести свої претензії у суді практично неможливо. У деяких випадках користування може тимчасово зберігатися, але юридичної сили воно не має.

Окрім державного вилучення, існують і додаткові ризики. Серед них – конфлікти із сусідами, спроби рейдерського захоплення або неможливість визначити межі ділянки без кадастрового номера.

Важливо! Найбільш критичний момент – відсутність компенсації. Якщо земля не оформлена належним чином, у разі її вилучення держава не зобов'язана відшкодовувати втрати. Така ділянка фактично не існує у правовому полі, що робить її власника максимально вразливим.

Яку землю не можна приватизувати у травні 2026 року?

До земель, які не можна приватизувати, належать землі загального користування, під транспортними та природними об'єктами, лісогосподарські, водного фонду, оборони, та інші спеціальні категорії.

Існують виключення для безоплатної передачі земель у приватну власність власникам нерухомості та громадянам, які отримали землю до 2002 року.

Експерти радять після отримання інформації з різних джерел порівняти їх. Адже на практиці часто трапляються ситуації, коли площа в кадастрі не збігається з даними в реєстрі, або неправильно вказане ім’я власника чи прописані різні цільові призначення ділянки.