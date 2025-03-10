Яку роботу українцям можна знайти в сільському господарстві Польщі
- Українські біженці в Польщі часто шукають роботу в сільському господарстві, зокрема на сезонних роботах, таких як збір фруктів і овочів.
- Заробітна плата за такі роботи варіюється, наприклад, за збирання квасолі платять 1,7 злотого за кілограм, а за сапання - 24 злотих за годину.
Багато українських біженців з початком повномасштабного вторгнення виїхали з України, і Польща стала другою за чисельністю українців. Багато хто з наших співгромадян шукає роботу саме в сільськогосподарській галузі.
Яку роботу в полі пропонують українцям у Польщі
У 2025 році, згідно з даними статистики Євростату, найбільше українців перебувають за кордоном у трьох країнах Європи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Євростат. На другому місці за чисельністю українців зараз Польща.
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Більшість українців шукає роботу там, де не треба якихось особливих знань і навичок. Найчастіше заробітчани обирають сезонну роботу в сільському господарстві: збір фруктів чи овочів, сапання чи обрізка кущів.
Журналісти 24 Каналу промоніторили сайти з пошуку роботи, де роботодавці зазначали рівень погодинної оплати. Далі помножили на приблизну кількість робочих годин, аби з'ясувати скільки українець за кордоном зможе заробити за місяць.
Важливо! У публікації вказане середнє арифметичне, тож погодинні ставки у різних роботодавців можуть відрізнятись.
Збір квасолі та бобів
На платформах з пошуку роботи є вакансії у Польщі, наприклад на збирача врожаю квасолі або бобу. Серед обов'язків є збирання врожаю або сапання. За кілограм зібраного врожаю платять 1,7 злотого.
Водночас за сапання – 24 злотих за годину. Тобто За 8 годин сапання можна отримати 192 злотих в день, а за 12 годин роботи – 288 злотих в день.
Важливо! Якщо працювати місяць з понеділка по суботу, від 8 до 12 годин щодня, то зарплата становитиме від 4 600 злотих до майже 7 000 злотих. За середнім банківським курсом злотого в Україні, станом на 19 травня, це від 48 760 гривень до 74 200 гривень.
Збір малини та лохини
Польські агенції також пропонують роботу зі збору малини та лохини. Зарплатня в місяць сягає від 40 000 до 70 000 гривень.
З травня початок підготовчих робіт, а це посадка, підрізування, підв'язування кущів, а з червня розпочинається сезон збору ягід.