Чому фермери не нарощують виробництво овочів

Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник розповів, що з огляду на високі ціни минулого сезону, для українських фермерів було б природно наростити площі під овочами, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal.

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Однак цього року не спостерігається суттєвого збільшення навіть серед тих виробників, які мали високі прибутки.

Господарства, що минулими роками гарно заробляли на овочах, цього сезону майже нічого не садять і не сіють, адже не впевнені, чи зможуть зібрати врожай — людей немає. Зростання площ стримують і погодні зміни, що стають усе більш непередбачуваними. Але основний чинник — все ж брак працівників,

– зазначає Тарас Баштанник.

Втім, на його думку, овочів в Україні буде достатньо. Навіть якщо по якійсь культурі буде "просадка", імпорт компенсує обсяги.

Зверніть увагу! Також президент УПОА додав, що вже як три тижні на ринок почали надходити тепличні овочі. Прогнози давати ще рано: зважаючи на холодний травень, сезон затягується. Старт овочів із відкритого ґрунту також відтерміновується.