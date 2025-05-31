Какую работу в поле предлагают украинцам в Польше

В 2025 году, согласно данным статистики Евростата, больше всего украинцев находятся за рубежом в трех странах Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат. На втором месте по численности украинцев сейчас Польша.

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Большинство украинцев ищет работу там, где не надо каких-то особых знаний и навыков. Чаще всего работники выбирают сезонную работу в сельском хозяйстве: сбор фруктов или овощей, вспашка или обрезка кустов.

Журналисты 24 Канала промониторили сайты по поиску работы, где работодатели отмечали уровень почасовой оплаты. Далее умножили на примерное количество рабочих часов, чтобы выяснить сколько украинец за рубежом сможет заработать за месяц.

Важно! В публикации указано среднее арифметическое, поэтому почасовые ставки у разных работодателей могут отличаться.

Сбор фасоли и бобов

На платформах по поиску работы есть вакансии в Польше, например на сборщика урожая фасоли или боба. Среди обязанностей есть сбор урожая или вспахивание. За килограмм собранного урожая платят 1,7 злотых.

В то же время за сапание – 24 злотых в час. То есть за 8 часов вспашки можно получить 192 злотых в день, а за 12 часов работы – 288 злотых в день.

Важно! Если работать месяц с понедельника по субботу, от 8 до 12 часов ежедневно, то зарплата составит от 4 600 злотых до почти 7 000 злотых. По среднему банковскому курсу злотого в Украине, по состоянию на 19 мая, это от 48 760 гривен до 74 200 гривен.

Сбор малины и голубики

Польские агентства также предлагают работу по сбору малины и голубики. Зарплата в месяц достигает от 40 000 до 70 000 гривен.

С мая начало подготовительных работ, а это посадка, подрезка, подвязывание кустов, а с июня начинается сезон сбора ягод.