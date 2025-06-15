Змушені регулювати ціни на картоплю: що призвело до руйнування сільського господарства Росії

В Росії швидко зростають ціни на продукти, зокрема на овочі борщового набору. Впоратися з цією проблемою росіяни планують, спробувавши запровадити регулювання цін на продукти, що мають найбільший попит у росіян.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, які дії російської влади призвели до критичної ситуації в агропромисловості країни-агресорки. Також Росія відчуває гострий дефіцит картоплі та змушена закуповувати її, зокрема, у Монголії.

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Овочі просто перестануть вирощувати

Ліпсіц наголосив, що в Росії розпочався процес руйнування сільського господарства. В цій сфері все було добре, поки Кремль не розв'язав війну проти України, тоді країна-агресорка опинилась в режимі санкцій, потрапила в біду та почала руйнувати зв'язки зі світовим агропромисловим комплексом.

Це призвело до того, що сьогодні в Росії скорочуються посівні площі, закривають приватні ферми, припиняються закупівлі сільськогосподарської техніки. А це шлях до падіння врожаю. Також свою роль зіграли погодні умови,

– пояснив він.

Тому в Росії, на думку доктора економічних наук, починається все більше проблем, зокрема, через стрімке зростання цін на продовольство. Це роздратовує російське населення, адже здорожчали такі продукти як картопля, цукор, борошно, олія, без яких не можуть обійтися росіяни.

Влада не може змусити виробників продавати ці продукти дешевше, тому вона хоче регулювати роздрібні ціни та затвердити припустиму вилку коливання цін. При цьому їхні витрати державу не турбують. Тому виробники, за його словами, змушені припинити виготовлення продукції, по якій встановлені ціни.

Зверніть увагу! У мінпромторгу Росії запропонували стабілізувати ціни на овочі борщового набору через їх стрімке зростання. У відомстві пропонують прописати цінову вилку, визначивши мінімальну та максимальну відпускну ціну товару, в яку виробник має "вписуватись" впродовж року під гарантований обсяг постачання.

Якщо російська влада, припустив Ліпсіц, запровадить регулювання цін на овочі, що входять до борщового набору, то їх перестануть вирощувати.

Раніше в Росії виник дефіцит картоплі, і вона була змушена закуповувати її у Єгипту та Пакистану. Ці проблеми з'явилися через скорочення в Росії посівних площ, а також через поганий насіннєвий матеріал.

Так сталося, тому що колишній міністр сільського господарства Росії Дмітрій Патрушев вирішив вислужитися перед президентом та почав активно домагатися імпортозаміщення, зокрема, по насінню. Його попереджали, що не потрібно цього робити, але він заборонив постачання насіння,

– розповів Ігор Ліпсіц.

У підсумку погане насіння та несприятлива погода, на його думку, призвели до поганого врожаю. А у 2025 році ще й техніки не буде, тому що зупинився великий завод з виробництва сільськогосподарської техніки "Россільмаш", який перебуває на межі банкрутства.

Річ у тім, що у російських аграріїв немає коштів купувати техніку, і така ситуація також вплине на обсяги вирощування врожаю і призведе до проблем на продовольчому ринку,

– відзначив доктор економічних наук.

Водночас російський уряд не може нічого зробити з цими проблемами, проте намагається регулювати роздрібні ціни. Він додав, що вже зараз в Росії виникла ситуація, коли певні роздрібні торгові мережі деякі продукти продають по збиткових цінах. Вони це роблять, щоб їх взагалі не закрили.

Зазначимо, що й у Білорусі виник дефіцит картоплі, зокрема через те, що влада змушена вивозити врожай до Росії, де критично не вистачає цих овочів. Росіяни також намагаються організувати імпорт картоплі з Єгипту. Проте це не розв'язує проблеми, адже ціни продовжують зростати.