Ринок сільськогосподарської техніки У Росії входить у затяжну кризу, яка вже створює ризики для виробництва продовольства. Галузь стикається зі структурним дефіцитом техніки, падінням рентабельності та слабкою державною підтримкою.

Криза на ринку агротехніки на Росії набула системного характеру та може безпосередньо вплинути на обсяги виробництва продовольства, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. У галузі визнають, що проблеми є довготривалими й пов'язані з технологічним відставанням, яке вже створює загрозу зниження врожайності.

Продажі сільськогосподарської техніки скоротилися на 25%. Рівень зношеності машинно-тракторного парку перевищує 50%, тоді як коефіцієнт оновлення становить лише 3,5% за нормативного показника 10%. За оцінками учасників ринку, агросектору не вистачає близько 62 000 тракторів і 34 000 комбайнів, що свідчить про глибокий структурний дефіцит технічних ресурсів.

Фінансова ситуація в секторі також погіршується. Висока облікова ставка щороку зменшує доходи галузі на 5–8 млрд доларів США. Рентабельність рослинництва у 2025 році впала до 15–16% порівняно з 40% у 2020 році, а виробництво зерна стало збитковим. Додатковий тиск чинять експортні мита, які скорочують прибутки ще на 2–3 млрд доларів США щороку.

За даними Організація економічного співробітництва та розвитку, частка субсидій у доходах фермерів на Росії становить лише 1–2%, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник сягає 13–15%. Такий рівень підтримки суттєво обмежує можливості аграріїв інвестувати в оновлення техніки.

Зверніть увагу! Чинна модель державного регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через податки та мита і не стимулює модернізацію. У поєднанні з експортними обмеженнями це знижує прибутковість виробництва та конкурентоспроможність аграріїв. У середньостроковій перспективі така ситуація підвищує ризики дефіциту продовольства на внутрішньому ринку Росії і подальшого зростання цін.

