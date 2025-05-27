Російські овочівники не змогли впоратися із забезпеченням своєї країни продукцією. Наразі усі овочі туди постачаються з-за кордону, а ціни на них ростуть щоденно.

Чому ціни на овочі у Росії ростуть

У Росії подорожчали овочі, тому що, на думку Мінсільгоспу країни, її власні запаси закінчуються і поки що доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном, повідомляє 24 Канал із посиланням на росзмі.

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На цю мить торішній урожай овочів практично закінчився, і на полиці надходить імпортна продукція з дружніх країн, яка визначає ціни на ринку,

– пояснили у відомстві країни-агресора.

У міністерстві додали, що до цієї ситуації призвів високий попит та неврожайний 2024 рік. Таким чином відомство відреагувало на різке подорожчання борщового набору. Так, за рік роздрібна ціна картоплі злетіла на 166,5%, а цибулі та білокачанної капусти – на 87,2% та 56,8% відповідно. Буряк підріс у ціні на 11,9%, а помідори – на 1,2%, згідно з росстатом.

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При цьому в мінсільгоспі Росії не бачать особливої ​​проблеми в ситуації, що склалася. У відомстві зазначили, що загалом зростання цін на овочі менше за рівень продовольчої інфляції. Також там пообіцяли скоротити залежність від імпорту шляхом збільшення посівних площ та розширення овочесховищ, сумарна потужність яких зараз становить 9,2 мільйона тонн, що на 147 тисяч більше, ніж роком раніше.

Наприкінці квітня середня роздрібна ціна картоплі у Росії досягла 84,7 рубля за 1 кілограм, збільшившись на 27,9 рубля з початку року.

Важливо! Станом на 12 травня середня роздрібна ціна цибулі досягла 72,3 рубля за 1 кілограм, а білокачанної капусти – 75,2 рубля за 1 кілограм. Однією із причин подорожчання також називали падіння врожайності. За даними одного з аналітичних агентств, у 2024 році збирання капусти в промисловому секторі овочівництва зменшилося на 5,6% (до 873,6 тисячі тонн). Урожай цибулі впав до 1,12 мільйона тонн, скоротившись на 0,7%.