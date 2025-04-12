Як не втрапити у пастку при розірванні договору оренди землі

Іноді трапляються випадки, коли закінчується договір оренди землі – люди вирішують не звертатися до юристів. Вони просто не продовжують договір, що часто тягне за собою юридичні проблеми.

Як не нажити проблем наприкінці договору оренди землі

Юристи попереджають, що насправді саме у момент закінчення договору дуже важливо діяти правильно, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Саме тоді варто звернутися до юриста для складання листа-повідомлення про небажання продовжувати оренду.

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Фахівці говорять, що є чіткі строки, коли таке повідомлення потрібно надіслати. Якщо ви їх пропустите – договір оренди може автоматично продовжитись, навіть якщо ви не планували цього.

Крім того, форма і зміст листа мають значення. Лист має бути грамотно складений: без помилок, з правильними формулюваннями та обов’язковими реквізитами. Інакше він просто не матиме юридичної сили.

Важливо! Також повинно бути підтвердження вручення. Важливо не лише написати лист, а й мати докази, що його отримав орендодавець або орендар. Юрист знає, як це правильно оформити: з повідомленням про вручення, з описом вкладення, через нотаріуса чи інші способи – залежно від ситуації.

Що ще необхідно знати

Ще один нюанс – можливі судові спори. Якщо потім виникне конфлікт, тільки грамотно підготовлений лист від юриста стане серйозним аргументом у суді.

Тому, якщо ваш договір оренди закінчується – не відкладайте. Зверніться до юриста заздалегідь, щоб:

не допустити автоматичного продовження оренди;

убезпечити себе від помилок;

і мати на руках надійний юридичний документ.

Зверніть увагу! Юристи нагадують: правильний крок у правильний час – це завжди вигідніше, ніж розбиратись із наслідками помилки.