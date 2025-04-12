Як не нажити проблем наприкінці договору оренди землі

Юристи попереджають, що насправді саме у момент закінчення договору дуже важливо діяти правильно, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Саме тоді варто звернутися до юриста для складання листа-повідомлення про небажання продовжувати оренду.

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Фахівці говорять, що є чіткі строки, коли таке повідомлення потрібно надіслати. Якщо ви їх пропустите – договір оренди може автоматично продовжитись, навіть якщо ви не планували цього.

Крім того, форма і зміст листа мають значення. Лист має бути грамотно складений: без помилок, з правильними формулюваннями та обов’язковими реквізитами. Інакше він просто не матиме юридичної сили.

Важливо! Також повинно бути підтвердження вручення. Важливо не лише написати лист, а й мати докази, що його отримав орендодавець або орендар. Юрист знає, як це правильно оформити: з повідомленням про вручення, з описом вкладення, через нотаріуса чи інші способи – залежно від ситуації.

Що ще необхідно знати

Ще один нюанс – можливі судові спори. Якщо потім виникне конфлікт, тільки грамотно підготовлений лист від юриста стане серйозним аргументом у суді.

Тому, якщо ваш договір оренди закінчується – не відкладайте. Зверніться до юриста заздалегідь, щоб:

не допустити автоматичного продовження оренди;

убезпечити себе від помилок;

і мати на руках надійний юридичний документ.

Зверніть увагу! Юристи нагадують: правильний крок у правильний час – це завжди вигідніше, ніж розбиратись із наслідками помилки.