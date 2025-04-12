Как не нажить проблем в конце договора аренды земли

Юристы предупреждают, что на самом деле именно в момент окончания договора очень важно действовать правильно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Именно тогда стоит обратиться к юристу для составления письма-уведомления о нежелании продолжать аренду.

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Специалисты говорят, что есть четкие сроки, когда такое сообщение нужно отправить. Если вы их пропустите – договор аренды может автоматически продолжиться, даже если вы не планировали этого.

Кроме того, форма и содержание письма имеют значение. Письмо должно быть грамотно составленобез ошибок, с правильными формулировками и обязательными реквизитами. Иначе оно просто не будет иметь юридической силы.

Важно! Также должно быть подтверждение вручения. Важно не только написать письмо, но и иметь доказательства, что его получил арендодатель или арендатор. Юрист знает, как это правильно оформить: с уведомлением о вручении, с описью вложения, через нотариуса или другие способы – в зависимости от ситуации.

Что еще необходимо знать

Еще один нюанс – возможны судебные споры. Если потом возникнет конфликт, только грамотно подготовленное письмо от юриста станет серьезным аргументом в суде.

Поэтому, если ваш договор аренды заканчивается – не откладывайте. Обратитесь к юристу заранее, чтобы:

не допустить автоматического продления аренды;

обезопасить себя от ошибок;

и иметь на руках надежный юридический документ.

Обратите внимание! Юристы напоминают: правильный шаг в правильное время – это всегда выгоднее, чем разбираться с последствиями ошибки.