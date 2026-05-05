Чи може один з власників розірвати оренду землі: відповідь юристів

Розірвання договору оренди землі часто стає предметом спорів між співвласниками. Законодавство чітко визначає, чи може один із них діяти самостійно.

Чи можна припинити оренду без згоди всіх співвласників?

Доволі часто у сфері земельного права трапляються випадки, коли два співвласники мають різні погляди на оренду їхнього паю. Юрист Артем Ріпенко розповів у коментарі 24 Каналу, чи можна розривати у таких випадках договір оренди в односторонньому порядку.

Артем Ріпенко Партнер, керівник судово-експертної та земельно-правової практики Юридичної компанії "Де-Юре", адвокат, доктор юридичних наук За загальним правилом, відповідно до Цивільного та Земельного кодексів України, Закону "Про оренду землі", співвласники земельної ділянки як об'єкта цивільних прав передають її в оренду за їхньою взаємною згодою.

За словами юриста, у такому випадку земельна ділянка виступає єдиним і цілісним об'єктом речових прав, частини якої не персоналізуються та не виділяються в натурі (на місцевості). Так само має відбуватись і припинення договору оренди, тобто за згодою усіх співвласників, попри те, спільна сумісна чи спільна часткова власність встановлена щодо такої земельної ділянки.

Складна ситуація може виникнути на практиці коли, скажімо, один зі співвласників бажає розірвати договір оренди (до прикладу, вважаючи, що орендар порушує умови використання ділянки), а інший відмовляється,

– говорить Артем Ріпенко.

У такому разі спір між співвласниками підлягає вирішенню у судовому порядку. Після чого може бути вирішено долю договору оренди землі. Такі вимоги можуть розглядатись в одному судовому процесі із залученням орендаря.

"Паспорт" землі: у яких випадках витяг із кадастру обов'язково має бути?

Витяг із Державного земельного кадастру є необхідним документом для всіх юридичних дій із земельними ділянками.

Витяг надається безкоштовно на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки, містить всі відомості з Поземельної книги, включаючи кадастровий план.

Фактично без такого витягу не можна вчинити жодної юридично значущої дії щодо земельної ділянки, а також отримати офіційну інформацію про неї, яка міститься у ДЗК. У певних випадках, визначених у законі, витяги надаються безкоштовно, в інших – на платній основі.