Компенсація сільгосптехніки та розмінування земель: Свириденко розповіла про агросектор України

В Україні в минулого року відновили програму вартості компенсації сільгосптехніки. Вона складає 25%.

Компенсації аграріям в Україні

Йдеться про випадки, коли українець купує сільгосптехніку українського виробництва, передає 24 канал з посиланням на слова міністерки економіки Юлії Свириденко.

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Згідно з її слів, це також стосується компенсації:

вартості української енергетичної техніки;

колісної техніки;

іншої техніки.

Зверніть увагу! Проте тільки за умови, якщо мова йде про українське виробництво.

Розмінування українських земель

Водночас Свириденко заторкнула тему розмінування. Вона повідомила, що наразі Україна має понад 200 машин для розмінування територій.

Ці машини навіть закуповують японці. Річ у тім, що вони дешевші, ніж інша іноземна техніка. Водночас за характеристика українське виробництво не поступається іншим країнам.

Юлія Свириденко розповіла, що станом на зараз є 73 операторів. Вони займаються розмінуванням та інформують населення про вибухонебезпечні предмети, які є в державі.

Важливо! Зокрема у 2024 році українським аграріям повернули 285 000 гектарів земель. Згідно зі слів міністерки, це технічне, нетехнічне та розмінування земель.