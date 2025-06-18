Рада не поддержала "Соевые правки": пошлины на экспорт сои и рапса не будет

Парламент сегодня отклонил правку к законопроекту №13134. Она должна была ввести экспортную пошлину 10% на рапс и сою.

Пошлины на экспорт сои и рапса не будет

Верховная Рада не поддержала правку к законопроекту №13134, которая должна была ввести экспортную пошлину в размере 10% на рапс и сою, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Он сообщил, что так называемые "соевые правки" не прошли голосование.

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Нардеп имел в виду поправки, поддержаны 13 июня Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, согласно которым устанавливается экспортная пошлина в размере 10% – за исключением случаев, когда экспорт осуществляется непосредственно агропроизводителем.

Обратите внимание! Авторы правки – заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский и депутат Андрей Мотовиловец. По словам Кисилевского, введение 10% пошлины на вывоз сырья должно было позволить нарастить экспорт продукции переработки: в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, более чем в три раза – экспорт рапсового шрота, на 50% – экспорт соевого масла и почти вдвое экспорт соевого шрота.

По его мнению, украинские заводы по переработке сои и рапса недозагружены на 35%.

Если эти перерабатывающие мощности будут задействованы, Украина получит дополнительных 7,3 миллиарда гривен доходов в государственный бюджет на финансирование ВСУ, 238 миллионов долларов валютных поступлений, тысячи новых рабочих мест,

– объяснял Кисилевский необходимость введения 10% пошлин.

"Соевые правки" не поддержали Европейская бизнес-ассоциация и Всеукраинский аграрный совет. Там считают, что новые "соевые правки" не только ударят по аграрному ВВП страны, но и фактически будут противоречить европейскому курсу Украины.