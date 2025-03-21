Виноделы Европы напуганы катастрофическими последствиями от 200% пошлин Трампа

Виноделы из европейских стран, где эта отрасль является традиционной, говорят, что пошлины в 200%, которые планирует внедрять Дональд Трамп на их продукцию, может обернуться катастрофой. Более того, производители не видят альтернативы американскому рынку.

Откуда взялась угроза катастрофических пошлин

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки в случае применения ЕС торговых ограничений на американские товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Ведущие производители вина в Европе могут столкнуться с непомерными расходами.

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Италия, Франция и Испания, по информации издания, входят в пятерку крупнейших экспортеров вина в США. Габриэль Пикар, возглавляющий Французскую федерацию экспортеров вин и спиртных напитков, заявил, что 200%-е пошлины станут "ударом молота" для французской промышленности, чей экспорт вина и спиртных напитков в США составляет 4,3 миллиарда долларов в год.

Итальянские виноделы надеются на лучшее

В Италии винная индустрия призывает к спокойствию, надеясь, что участники переговоров в Брюсселе и Вашингтоне смогут утихомирить растущее торговое противостояние.

Обратите внимание! США – крупнейший винный рынок Италии, объем продаж которого за последние 20 лет увеличился втрое. В прошлом году экспорт вырос почти на 7% и составил более 2,2 миллиарда долларов.

По словам Пьеро Мастроберардино, вице-президента национальной ассоциации виноделов Federvini, благодаря высоким продажам в ресторанах высокого класса американский рынок трудно заменить.

В январе американские партнеры Мастроберардино по импорту увеличили заказы примерно на 20%, предвидя возможные пошлины Трампа. Но увеличение заказов не сможет надолго компенсировать влияние пошлин, особенно таких высоких, сказал он.

Испанские виноделы тоже опасаются угрозы

Производители вина и эксперты отрасли в Испании разделяют опасения по поводу будущих пошлин.

По данным торговой группы, в прошлом году Испания была четвертым по величине экспортером вина в США по объему продаж и седьмым по объему. В прошлом году экспорт испанского вина в США вырос на 7%. По данным торговой группы, на винодельческую отрасль приходится около 2% от общего объема экономического производства страны.

Для испанских производителей вина угроза введения американских пошлин особенно актуальна. США является вторым рынком для игристого вина, которое может быть произведено только в Испании.