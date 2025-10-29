Укр Рус
29 октября, 10:14
Вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС: какие плюсы

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС, предусматривающее увеличение тарифных квот, вступило в силу 29 октября.
  • Еврокомиссар подчеркнул важность баланса в предоставлении доступа к рынку и экономических преимуществ для украинских производителей, что поддерживается фермерским сообществом ЕС.

Сегодня, 29 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС. Оно не будет предоставлять безграничных возможностей, но является гораздо лучшим вариантом, чем в 2021 году.

Обновленное торговое соглашение вступило в силу

Обновленное торговое соглашение между Европейским Союзом и Украиной вступило в силу сегодня, 29 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена. Это соглашение предусматривает увеличение многих тарифных квот, оно предоставит больше экономических преимуществ украинским производителям, станет демонстрацией солидарности европейского фермерского сообщества.

Важно, что мы выражаем единство в поддержке Украины в ее борьбе за свободу, за независимость и против российской агрессии. Мы демонстрируем высокую солидарность на фоне адаптации и модернизации торгового соглашения, которая предусматривает увеличение многих тарифных квот, 
– сказал он перед конференцией с Тарасом Качкой в Люксембурге.

Еврокомиссар отметил важность найденного баланса между предоставлением большего доступа и экономических преимуществ украинским производителям, что поддерживает фермерское сообщество ЕС. Хансен также добавил, что торговля будет происходить в обоих направлениях, не только украинский импорт в ЕС, но и экспорт ЕС в Украину: "Либерализация многих тарифных линий принесет прямые выгоды нашему сельскохозяйственному сообществу".

Обратите внимание! На вопрос, будет ли принимать Еврокомиссия меры, если пять соседних с Украиной стран (Польша, Болгария, Румыния, Чехия и Венгрия) оставят односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, еврокомиссар ответил, что Брюссель постоянно общается по этим вопросам с властями этих государств.

Какие плюсы для Украины?

Этот документ предусматривает изменение тарифных квот на ряд видов аграрной и пищевой продукции. В частности, по сравнению с уровнем 2021 года квоты увеличатся следующим образом:

  • мед – на 583,3%;

  • сахар – на 500%;

  • обработанный крахмал – 500%;

  • ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом – 435,8%;

  • отруби, лузга и остатки – 386%;

  • сухое молоко – 308%;

  • яйца – 300%;

  • солод – 250%;

  • обработанные томаты – 250%;

  • переработанные сахарные продукты – 250%;

  • крахмалы – 244%;

  • сливочное масло – 233,3%;

  • овес – 192,5%;

  • кукуруза – 153%;

  • молоко, сливки, сгущенное молоко – 150%;

  • чеснок – 150%;

  • другие сахара – 150%;

  • сок яблочный – 150%;

  • продукты из обработанного сливочного масла – 150%;

  • сахарная кукуруза – 150%;

  • маннитол-сорбитол – 150%;

  • переработанные зерновые продукты – 150%;

  • сахарные сиропы – 135%;

  • мясо птицы – 133,3%;

  • пшеница – 130%;

  • этанол – 125%;

  • ячмень – 122,2%.

