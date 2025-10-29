Вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС: какие плюсы
- Обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС, предусматривающее увеличение тарифных квот, вступило в силу 29 октября.
- Еврокомиссар подчеркнул важность баланса в предоставлении доступа к рынку и экономических преимуществ для украинских производителей, что поддерживается фермерским сообществом ЕС.
Сегодня, 29 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС. Оно не будет предоставлять безграничных возможностей, но является гораздо лучшим вариантом, чем в 2021 году.
Обновленное торговое соглашение вступило в силу
Обновленное торговое соглашение между Европейским Союзом и Украиной вступило в силу сегодня, 29 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена. Это соглашение предусматривает увеличение многих тарифных квот, оно предоставит больше экономических преимуществ украинским производителям, станет демонстрацией солидарности европейского фермерского сообщества.
Важно, что мы выражаем единство в поддержке Украины в ее борьбе за свободу, за независимость и против российской агрессии. Мы демонстрируем высокую солидарность на фоне адаптации и модернизации торгового соглашения, которая предусматривает увеличение многих тарифных квот,
– сказал он перед конференцией с Тарасом Качкой в Люксембурге.
Еврокомиссар отметил важность найденного баланса между предоставлением большего доступа и экономических преимуществ украинским производителям, что поддерживает фермерское сообщество ЕС. Хансен также добавил, что торговля будет происходить в обоих направлениях, не только украинский импорт в ЕС, но и экспорт ЕС в Украину: "Либерализация многих тарифных линий принесет прямые выгоды нашему сельскохозяйственному сообществу".
Обратите внимание! На вопрос, будет ли принимать Еврокомиссия меры, если пять соседних с Украиной стран (Польша, Болгария, Румыния, Чехия и Венгрия) оставят односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, еврокомиссар ответил, что Брюссель постоянно общается по этим вопросам с властями этих государств.
Какие плюсы для Украины?
Этот документ предусматривает изменение тарифных квот на ряд видов аграрной и пищевой продукции. В частности, по сравнению с уровнем 2021 года квоты увеличатся следующим образом:
мед – на 583,3%;
сахар – на 500%;
обработанный крахмал – 500%;
ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом – 435,8%;
отруби, лузга и остатки – 386%;
сухое молоко – 308%;
яйца – 300%;
солод – 250%;
обработанные томаты – 250%;
переработанные сахарные продукты – 250%;
крахмалы – 244%;
сливочное масло – 233,3%;
овес – 192,5%;
кукуруза – 153%;
молоко, сливки, сгущенное молоко – 150%;
чеснок – 150%;
другие сахара – 150%;
сок яблочный – 150%;
продукты из обработанного сливочного масла – 150%;
сахарная кукуруза – 150%;
маннитол-сорбитол – 150%;
переработанные зерновые продукты – 150%;
сахарные сиропы – 135%;
мясо птицы – 133,3%;
пшеница – 130%;
этанол – 125%;
ячмень – 122,2%.
