Какие преимущества для фермерского хозяйства составляет 4 группа единого налога

Фермерские хозяйства в Украине подлежат обязательной государственной регистрации в определенной системе налогообложения. Аграрии могут сами выбирать как именно зарегистрироваться – как ФЛП, или как юридическое лицо.

Какие преимущества 4 группы налогообложения

Руководитель практики налогового права юридической компании MORIS Василий Андрусяк в разговоре с 24 Каналом рассказал, что 4 группа единого налога предусмотрена исключительно для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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Для юридических лиц предусмотрено ограничение, что доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75%.

Для ФЛП предусмотрен ряд критериев, среди которых:

деятельность по исключительно выращиванию, сбора, вылова, переработки собственноручно выращенной продукции и ее продажа,

ведение хозяйственной деятельности по месту налогового адреса,

запрет на использование труда наемных лиц,

привлечение к деятельности только членов семьи,

площадь сельхозугодий в собственности или пользовании не менее 0,5 гектаров, но не более 20 гектаров.

Относительно размера налога, то для его расчета необходимо взять нормативно-денежную оценку земельного участка (с учетом индексации) и умножить на ставку налога, которая отличается в зависимости от категорий (типа) земель и составляет от 0,19 до 50.