Какие преимущества для фермерского хозяйства составляет 4 группа единого налога
Фермерские хозяйства в Украине подлежат обязательной государственной регистрации в определенной системе налогообложения. Аграрии могут сами выбирать как именно зарегистрироваться – как ФЛП, или как юридическое лицо.
Какие преимущества 4 группы налогообложения
Руководитель практики налогового права юридической компании MORIS Василий Андрусяк в разговоре с 24 Каналом рассказал, что 4 группа единого налога предусмотрена исключительно для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Для юридических лиц предусмотрено ограничение, что доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75%.
Для ФЛП предусмотрен ряд критериев, среди которых:
- деятельность по исключительно выращиванию, сбора, вылова, переработки собственноручно выращенной продукции и ее продажа,
- ведение хозяйственной деятельности по месту налогового адреса,
- запрет на использование труда наемных лиц,
- привлечение к деятельности только членов семьи,
- площадь сельхозугодий в собственности или пользовании не менее 0,5 гектаров, но не более 20 гектаров.
Относительно размера налога, то для его расчета необходимо взять нормативно-денежную оценку земельного участка (с учетом индексации) и умножить на ставку налога, которая отличается в зависимости от категорий (типа) земель и составляет от 0,19 до 50.